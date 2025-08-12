Oportunidad de oro en Jubrique: se alquila el Hotel Rural Mirador por 1.150 euros al mes

Como ocurre con otros muchos pueblos del interior de la provincia de Málaga, Jubrique, escondido en uno de los parajes naturales más hermosos de Andalucía, busca explotar sus atractivos turísticos en el intento de lograr atraer a nuevos visitantes.

Con esta pretensión sobre la mesa, el Ayuntamiento de la pequeña localidad malagueña, que apenas cuenta con 580 vecinos, busca un socio privado interesado en explotar comercialmente el Hotel Rural Mirador de Jubrique.

Se trata de un establecimiento de titularidad municipal que actualmente se encuentra sin uso y cuya reapertura pretende impulsar la economía y el turismo rural en el municipio.

El objetivo, según explica el Consistorio en la memoria justificativa de la propuesta, es dar un uso adecuado a un bien patrimonial público y, al mismo tiempo, fomentar la creación de empleo y la dinamización del tejido económico local.

"La explotación del hotel por parte de terceros permitirá una gestión profesional, generando actividad y valorizando el patrimonio municipal", destacan.

El edificio, en buen estado de conservación, se ubica sobre una parcela de 431 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida de 1.290 metros.

Los mismos dan cabida a 14 habitaciones —10 dobles y 4 cuádruples—, con capacidad total para 36 plazas. La licitación incluye todo el mobiliario y equipamiento necesarios para el desarrollo de la actividad hotelera.

El contrato tendrá una duración inicial de seis años, prorrogable hasta otros seis adicionales, y el precio de arrendamiento se ha fijado en 1.150 euros mensuales (13.800 euros anuales).

El adjudicatario asumirá la gestión integral del hotel, su mantenimiento ordinario y el cumplimiento de la normativa turística, laboral y sanitaria vigente.

El plazo para presentar ofertas finaliza el 26 de agosto, y la adjudicación se realizará conforme a la mejor proposición económica presentada por los licitadores.

Con esta medida, el Ayuntamiento espera reactivar uno de los recursos turísticos más emblemáticos de la localidad, contribuyendo a consolidar a Jubrique como destino de referencia en el turismo rural de la Serranía de Ronda.

El origen del pueblo se relaciona con la unión de cuatro aldeas moriscas de la zona. Jubrique tiene una larga tradición en la producción de vinos y aguardientes.

Sus casas bajas y encaladas y sus calles estrechas se amoldan a la superficie de la zona, convirtiendo el paseo por Jubrique en una sorpresa a cada esquina.