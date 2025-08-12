La Guardia Civil abre una investigación en Valle de Abdalajís por lesiones oculares a niños en una atracción

Iban a pasar una buena noche de feria, pero lo que no sabían es que iban a tener que acabar el fin de semana en urgencias después de que sus hijos sufrieran una lesión ocular al montarse en una atracción de coches de choque. Aunque pueda sonar extraño, eso es lo que les pasó a varias familias del Valle de Abdalajís, en la provincia de Málaga, el pasado fin de semana. Ahora la Guardia Civil ha abierto una investigación en relación con los hechos.

Una de las madres de los afectados, María Blanca Castillo, ha contado en una publicación de Facebook el calvario que están viviendo muchas familias del pueblo. Según su relato, el sábado por la mañana ya había casos en el pueblo de niños con ojos rojos y molestias. Al mediodía, cuando comenzaron a acudir a centros de salud y al Hospital Materno Infantil de Málaga, obtuvieron respuesta: todos habían montado en la misma atracción de feria.

Al parecer, la versión que le trasladó la feriante que se encarga de la citada atracción es que la tela metálica que recubre el techo, debido a las subidas y bajadas de tensión, se queda sin grasa, lo que provoca que entren restos de metales en los ojos, causando graves molestias. "Me dijo que había estado la Guardia Civil y un perito y que todos los papeles los tenía en regla", expresa Castillo.

EL ESPAÑOL de Málaga ha podido contactar con la Guardia Civil, que confirma que la Policía Judicial de la Benemérita está investigando los hechos desde que empezaron a escucharse las primeras quejas en el pueblo. Si bien, aseguran que no ha sido hasta este martes cuando han podido confirmar que se ha recibido una primera denuncia formal en relación con estos hechos. No descartan que a partir de ahora comiencen a llegar muchas más "en cascada".

En el post, la mujer asegura que el domingo por la noche "más de una decena de niños" estaban alrededor de una ambulancia con molestias en los ojos y que ha pedido al ayuntamiento de la localidad el seguro de responsabilidad civil ante la negativa de la feriante a dárselo.

Otra vecina, Elizabet Girona, ha tachado de "negligencia" los hechos. "Cabe señalar que este incidente podría haberse evitado, ya que el día anterior incluso se dio aviso a la Guardia Civil, sin que se adoptaran medidas preventivas", ha denunciado. Otra madre señala que ha gastado más de 40 euros en tratamientos para las lesiones oculares de su hijo, sumado al traslado hasta el Hospital Materno Infantil.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valle de Abdalajís se centra en un comunicado en el que dicen haber tenido conocimiento de que hay "varias personas" afectadas (vecinos hablan de cerca de un centenar de afectados, uno de ellos intervenido; mientras que fuentes municipales hablan de que no llegan a la decena) por la presencia de pequeñas partículas metálicas, presuntamente procedentes de la atracción “pista de coches de choque” instalada durante la feria de este año en el pueblo.

Así, señalan que la titular de la atracción presentó en el ayuntamiento toda la documentación técnica en vigor necesaria para su instalación con las debidas condiciones de seguridad. "En caso de que el incidente mencionado haya causado daños a las personas, se informa de que, como parte de los requisitos previos a la instalación, este Ayuntamiento dispone también de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente de la atracción", han escrito.

El Ayuntamiento ha insistido en que "queda a disposición de los ciudadanos para proporcionar la información necesaria para que aquellas personas que se hayan podido ver afectadas puedan llevar a cabo de forma particular la correspondiente reclamación por daños, tanto a la titular de la atracción en cuestión como a su aseguradora".