El aviso amarillo por calor se amplía en Málaga: la Aemet avisa de que en Antequera y Ronda llegarán a los 40 grados

El mapa de alertas de la Aemet de este martes en Málaga. Aemet

Las temperaturas siguen subiendo en Málaga, aunque no tanto como en el resto de Andalucía. La provincia, que ha pasado de puntillas por esta segunda ola de calor, afronta este martes con dos comarcas en aviso amarillo por altas temperaturas.

Tal y como se puede observar en la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) son Ronda y Antequera las que durante este martes estarán en alerta.

Los avisos comenzaron a las 13.00 horas y se extenderán hasta las 21.00 horas en ambas zonas. En el caso de Antequera, la temperatura máxima estimada es de 39 grados y localmente podrían alcanzarse los 40 grados.

Por otro lado, en la comarca de Ronda, la Aemet estima que las temperaturas no superarán los 38 grados durante el aviso.

Las temperaturas en el Valle del Guadalhorce serán similares a las de la comarca de Ronda, pero esta zona no está en alerta amarilla. En Álora y Coín las máximas de este martes son de 38 grados y en Pizarra se esperan 39 grados.

En cambio, en la costa la situación cambia. En Marbella y Rincón de la Victoria se esperan como máximo 35 y 34 grados, respectivamente. En Málaga capital, las temperaturas bajan aún más hasta los 33 grados.

Para los próximos dos días, miércoles y jueves, no hay ningún aviso por altas temperaturas previsto en la provincia. Los mercurios, en estas comarcas, rondarán los 35 grados, tanto en Ronda como en Antequera.

En el Valle del Guadalhorce hará algo más de calor. En Álora se esperan 36 grados de máxima; en Coín 37; y en Pizarra 38.

En la costa, al igual que en jornadas anteriores, la temperatura será más fresca. En la capital, la Aemet estima que como mucho se registrarán 32 grados; en Marbella y Rincón de la Victoria 34 grados.