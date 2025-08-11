Málaga transforma madera de sus montes en energía para edificios: así funciona el proyecto 'Bio+A'

Málaga está recogiendo madera de diferentes zonas de montes públicos en la Sierra de las Nieves con el objetivo de darles un mejor tratamiento y utilizarlas posteriormente como biomasa para la calefacción de edificios públicos.

El proyecto se llama Bio+A Málaga y su objetivo es lograr una gestión forestal sostenible, fomentar la biodiversidad, proteger los ecosistemas y aprovechar la biomasa. Este proyecto también incluye la creación del Centro ‘Bio+a Lab’.

Este laboratorio cuenta con una inversión de 2,1 millones de euros y funcionará como centro de tratamiento. Al mismo tiempo también impulsará la investigación, la creación de empleo verde, la formación específica en materia forestal, la transición ecológica y digital y luchará contra la despoblación.

Los últimos trabajos realizados con Bio+A Málaga se llevaron a cabo en cuatro parcelas, dos en el monte Las Palomas de El Burgo y otras dos en el monte El Pinar de Yunquera, donde se extrajo biomasa forestal tras un muestreo previo.

Cabe señalar que una vez finalizados los tratamientos de limpieza forestal y mejora, del monte Las Palomas se extrajeron 277,05 toneladas de biomasa mientras que del monte El Pinar se sacaron 285,52 toneladas, lo que da un total de 562,57 toneladas de material.

Hay que tener en cuenta que este peso, al ser madera húmeda, se verá reducido durante el proceso de secado que se llevará a cabo los próximos meses. Todo esto en diez hectáreas de monte público intervenidas cuyos trabajos, junto a los que restan, han requerido una inversión de 68.716,34 euros, según datos aportados por la Diputación de Málaga.

Entre las dificultades de las labores, destacaron la gran pendiente del terreno en el monte El Pinar de Yunquera, donde se utilizaron una especie de teleférico que permitía el desplazamiento de árboles salvando la dificultad.

Estos trabajos forman parte de la ejecución de tratamientos silvícolas para la mejora del estado forestal en las parcelas tratadas mediante técnicas extractivas que estaban previstos dentro del proyecto Bio+a Málaga.

Cabe señalar que en el entorno de la Sierra de las Nieves existen unas 33.000 hectáreas de montes públicos que requieren tratamientos de mejora o aprovechamiento silvícola para garantizar su estabilidad y perdurabilidad.

“De ahí la apuesta de la institución provincial, a través de Bio+a Málaga, para aportar energía a bajo coste para los municipios, generar empleo y contribuir a la reducción de la huella de carbono derivada del consumo eléctrico por parte de estos pequeños ayuntamientos”, según explicó el vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega.

Las actuaciones realizadas dentro del monte como apeo y desembosque, saca de madera, carga y transporte al espacio de tratamiento, preparación de madera, tronzado y apilado, han sido ejecutadas entre el invierno y la primavera. Durante el verano se está dejando secar para, ya en otoño y fuera del monte, proceder al astillado.

Todos los árboles han sido previamente señalados por un agente forestal y, tras ser extraídos, identificados mediante un código QR que permite la perfecta identificación del rodal de procedencia.

Esta identificación asegura la trazabilidad desde el rodal hasta el destino, ya sea de astilla u otros aprovechamientos. Este trabajo ha sido realizado por la Universidad de Córdoba, socio también del programa Bio+a Málaga.