Del tiroteo de Estepona al asesinato de Torrevieja: la guerra de los clanes turcos se expande por España

Se avisó en estas líneas y cometieron su primer asesinato en España. Y no será el último, si no se detiene a los comandos que tienen activos clamando venganza en territorio español tras el asesinato el 3 de agosto en Torrevieja (Alicante) de un miembro del Clan Dalton.

Hasta el pasado domingo 20 de julio, pocas personas (incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) podían conocer en España a las nuevas organizaciones de la mafia turca, esa tarde un comando armado liderado por Burak Buluk del clan Casper-Çirkinler de Estambul intentó asesinar a tiros a Caner Koçer y a su superior jerárquico, Musa Çaçan, en el aparcamiento del supermercado Aldi en la urbanización Isdabe.

Estas dos últimas personas mencionadas son miembros del clan Dalton. Burak Buluk, uno de los tres detenidos por el asesinato de Koçer el domingo 3 de agosto a las 19:00 horas en Torrevieja, compartió tras el tiroteo de Estepona una Storie de Instagram donde publicó la foto del coche que los miembros del clan Dalton utilizaron en Málaga junto a un texto mandándoles un mensaje amenazante a sus enemigos diciéndoles que huyeron tras verlos en el aparcamiento de ese Aldi.

También cuentas vinculadas a los Casper-Çirkinler mostraron respeto a Bulut tras ese primer ataque subiendo imágenes de él con dos subfusiles en fotos tomadas en Turquía. Bulut esos días confirmó su presencia en la Costa del Sol con una foto de él en un resort en una imagen sin texto añadido.

El capo turco habría sido tiroteado en Torrevieja por el asesinato de dos hermanos de la mafia rival: "Juramos venganza"

Campo de batalla

En un lugar situado de la provincia de Málaga entre San Pedro de Alcántara y Estepona dos organizaciones criminales turcas decidieron acabar con la vida de varios miembros de la organización criminal los Daltons, y en concreto tenían como su objetivo a Caner Koçer que estaba comenzando a crecer en el escalafón jerárquico del clan.

Hay una persona que recordará toda su vida ese día porque acabó herido de bala sin tener la más mínima relación con estos clanes mafiosos y menos aún con el barrio de Bağcılar de Estambul de donde era originario Caner Koçer. Simplemente estaba haciendo la compra del día en el súper.

La presencia de los clanes Dalton y los Casper-Çirkinler, con miembros muy jóvenes reclutados en los barrios más pobres de Estambul, Izmir o Trabson cambia de nuevo el panorama en el crimen organizado en España.

No sólo porque se dediquen en Turquía a la extorsión, el robo, el tráfico de armas y drogas, sino porque han trasladado su campo de batalla aquí.

Son bandas con cientos de miembros que exponen todo tipo de violencia en redes sociales, su favorita en Instagram y TikTok donde no tienen ningún reparo en publicitar sus actividades delictivas e incluso en reivindicar asesinatos.

Después del tiroteo en la Costa del Sol estuvieron enviándose mensajes amenazantes en forma de Stories de Instagram desde distintos puntos de la provincia de Málaga, el atentado fallido fue tomado a sorna por parte de los Daltons porque a los sicarios se les encasquilló el arma y, en cambio, los Casper-Çirkinler lo tomaron como una nueva oportunidad de vengar a dos de sus miembros: los hermanos Diril.

El periodista turco Osman Cakli indicó que Bayram Diril fue asesinado a tiros en el barrio Kağıthane (Estambul) el 13 de noviembre de 2022 y que Bilal Diril fue ultimado a tiros el 4 de julio de 2023 en Bahçelievler (Estambul).

Otro integrante de una organización criminal.

Justo después del asesinato de Caner Koçer en Torrevieja, el capo de los Cirkinler colgó la foto de los hermanos Diril con un texto que decía que ahora los Daltons sentirían el mismo dolor que ellos sufrieron.

Una cuestión básica para estos nuevos grupos criminales turcos es la sed de venganza por asesinatos previos.

En España se ha detectado la presencia de estos clanes mafiosos en Barcelona, Alicante y toda la Costa del Sol desde principios de julio.

Entre el atentado en Estepona y el asesinato en Torrevieja, la Guardia Urbana pudo detener, gracias a una gran intervención de una patrulla, a un miembro de estos clanes mencionados en pleno centro de Barcelona. Iba camino de trasladar para un comando activo de estos narcotraficantes turcos un fusil de asalto, y dos pistolas una de ellas automática.

Otra faceta que no se ha mencionado de estas nuevas organizaciones criminales turcas es la del sicariato, ya que han sido contratados por clanes mafiosos de los Balcanes como los Kavac que los necesitaron para ejecutar a tiros en Estambul el 8 de septiembre de 2022 a Jovan Vukotic del clan Skaljari.

Son otras dos organizaciones con fuerte presencia en España y que, el pasado julio, provocaron dos tiroteos en Barcelona. Uno de ellos acabó con un asesinato consumado de Filip Knežević del clan Kavac.

Torrevieja

14 días después del intento fallido de asesinato en el Aldi de Estepona, Burak Bulut, C.A, y F.S encontraron el 3 de agosto a Caner Koçer andando por la calle Pedro Lorca con Rambla de Juan Mateo García en pleno centro de Torrevieja sobre las 19:00 horas.

Le dispararon en varias ocasiones y la investigación confirma que uno de ellos le disparó en la cabeza a Caner cuando yacía en el suelo. Quien lo realizó, lo hizo al lado de un niño que se había caído porque el miembro de los Daltons tropezó con él en el intento de huida al percatarse de la presencia del comando de los Casper-Çirkinler.

En la escena del crimen había también el carrito de un bebé. Un testigo confirmó a Telecinco que la sangre de Caner Koçer había salpicado a la criatura, que por suerte no acabó herido.

Todo esto muestra que estos clanes mafiosos turcos de nueva generación no tienen piedad alguna y no van a dudar en vengar a los suyos en cualquier tipo de circunstancia.

A los 20-30 minutos de ocurrir el asesinato, cuentas de Instagram vinculadas a miembros del Clan Casper-Çirkinler confirmaron la noticia de que Caner Koçer estaba muerto. Dos horas después comenzaron a publicar sus pésames los Daltons y a jurar venganza.

Ninguna de estas organizaciones criminales se ha marchado de España, Caner Koçer era el lugarteniente del capo Musa Çaçan al que las cuentas de Instagram vinculadas a estos grupos criminales lo sitúan aquí.

Los Daltons han reforzado su presencia, y a los dos días del homicidio llegaron más miembros al aeropuerto de Barcelona como ellos mismos anunciaron en Instagram.

Por su parte los Casper-Çirkinler señalaban a Furkan Yavuz, que era uno de los miembros de la célula de Koçer que estaba con él en Torrevieja y al que también pretenden asesinar.

Fue Yavuz quien sin quererlo facilitó la localización a los asesinos de su amigo Caner Koçer porque compartió una foto junto a otro miembro de los Daltons en una plaza de una localidad cercana a Torrevieja.

Los nuevos movimientos de los Casper-Çirkinler y de los Daltons en España no van a ser discretos, los dos grupos han demostrado que se pueden matar en cualquier momento y cuentan con armamento y logística para ello.

La primera respuesta al asesinato en Torrevieja ha llegado en Estambul, donde una inmobiliaria fue atacada a tiros el jueves por la tarde, y donde se han registrado 2 tiroteos. En uno de ellos falleció un tipo con antecedentes llamado Muammer Öztürk y en otro fue herido Kasım K.