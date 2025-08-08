Muere un anciano de 87 años en el incendio de un cortijo en Frigiliana (Málaga)

Un hombre de 87 años ha muerto este viernes y otro de 34 ha resultado herido en el incendio de una vivienda en la localidad malagueña de Frigiliana, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este servicio, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, alrededor de las 17:30 horas, el 1-1-2 ha recibido varias llamadas que alertaban de que estaba ardiendo un cortijo de una planta, en la zona Fuente del Conejo.

Los alertantes informaban de que en el inmueble afectado por las llamas vivía un anciano que podría estar atrapado.

Ante la gravedad de los hechos, la sala coordinadora activó a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Una vez en el lugar, los operativos han confirmado el fallecimiento de un hombre de 87 años.

En el siniestro ha resultado afectado también un hombre de 34 años que ha sido atendido por los sanitarios, sin que haya necesitado traslado hospitalario.