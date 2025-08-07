De cucharas comestibles a cafés virales inspirados en Corea del Sur: este es el nuevo proyecto de dos jóvenes malagueños

Montaje de los jóvenes durante su viaje a Corea y el logo de su nueva empresa.

Iván Marmolejo y José Rojas. Dos jóvenes de 20 años hace algo más de un año se unieron para crear Plash, una startup de cucharas comestibles. Tras su éxito con este proyecto, no se han quedado quietos y tras vender esta empresa, decidieron apostar un nuevo sueño: abrir un local donde el café no solo se beba, sino que se experimente.

Así llega a Málaga Wow Coffee, un proyecto que empezó en un viaje a Corea del Sur, luego llegó a su perfil de TikTok y ahora se hace realidad para ofrecer cafés con sabores virales que descubrieron en su viaje y nunca habían probado en casa.

Después de Plash se dieron cuenta de que a largo plazo lo que quería conseguir era un espacio físico donde volcar su creatividad. Por lo que crear una cafetería se convirtió en su nuevo objetivo, según explica Iván Marmolejo, uno de los jóvenes empresarios a EL ESPAÑOL de Málaga.

Su siguiente paso fue vender la empresa de cucharas comestibles, hacer la maleta y viajar a Corea del Sur en busca de inspiración. Allí, descubrieron una cultura de café totalmente diferente a la que existe en Málaga.

Probaron cafés con sabores de pistacho y lotus y comprobaron que en cada local los sabores de esta bebida eran diferentes. Y ahí saltó la idea: ¿Por qué no llevar esta idea a España y en concreto a Málaga?

Así surgió Wow Coffee. “En vez de hacer un café solo o con leche, buscamos darle una vuelta y añadir el sabor de lotus, una galleta y una crema”, explica el joven de 20 años que añade que con esta idea pueden “experimentar” y sacar cafés de todos los sabores.

En cuanto a los sabores, tras probar cafés totalmente originales durante su viaje a Corea, aquí en Málaga quieren ofrecer cafés de lotus, de pistacho y de tarta de queso. Eso sí, su intención es crear “un sabor de la semana” para ofrecer un café diferente cada siete días.

Los dos jóvenes han ido mostrando en redes sociales cómo están montando este negocio e inciden en que "no tenemos dinero, lo estamos montando desde cero, paso a paso, y contándolo todo en una serie en TikTok". Hasta ahora han conseguido miles de visualizaciones y una comunidad que no para de preguntar cuándo podrán probar los cafés.

Esto será posible este jueves en un evento de preapertura que han organizado en Impact Hub Málaga (Callejones del Perchel, 8) de 17.00 a 19.00 horas. Será la única oportunidad de probar los cafés antes de que abra el local definitivo, que, según Marmolejo, todavía están buscando, pero esperan poder abrir para finales de este año.