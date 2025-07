Málaga siente el terremoto de Almería: "He notado un temblor, me he asustado porque me sentía mareada"

El fuerte terremoto registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en la provincia de Almería también se ha dejado sentir en Málaga capital, según confirman varios vecinos de la localidad a EL ESPAÑOL de Málaga.

"He notado un temblor", explica una de las vecinas, quien confirma que apenas unos segundos más tarde ha recibido un aviso de alerta en el teléfono móvil, señalando la posibilidad de sentir réplicas. "Me he asustado porque he tenido una sensación de mareo", ha añadido.

El temblor ha sido de magnitud 5,5 y ha ocurrido en la mañana de este lunes frente al Cabo de Palos en la costa de Almería, a unos 32 kilómetros de distancia de Níjar.

Se ha producido a las 07:13 horas a una profundidad de dos kilómetros de profundidad sobre el nivel del mar, según la información publicada por el citado organismo en su página web.

Por el momento no hay registro de daños, aunque se ha sentido en buena parte de la provincia de Almería, según el IGN.

Desde el servicio de emergencias 112 Andalucía informan de que han recibido del orden de 30 llamadas a raíz del terremoto, la mayoría de ellas de la propia provincia almeriense.

El terremoto se ha podido sentir en cerca de 300 localidades de siete provincias de Andalucía y el levante con diferentes grados de intensidad.

En concreto, el seísmo ha sido sentido con intensidad IV-V en 17 municipios de la provincia de Almería y con intensidad III-IV en otros 73 municipios de Almería, Murcia y Granada, además de en la ciudad autónoma de Melilla.