El 'malvado' consejo que jóvenes de Málaga dan a los turistas: "Go to Palmilla, La Corta or Los Asperones"

"Go to Palma-Palmilla, La Corta or Los Asperones." Esta frase, escrita en perfecto inglés, se repite con insistencia en los comentarios de decenas de vídeos de TikTok publicados por turistas extranjeros que visitan Málaga.

Pero no es una recomendación inocente ni bienintencionada: es una broma cargada de sarcasmo que refleja un malestar creciente con la masificación turística entre la población local más joven.

Quienes escriben estos mensajes no son bots ni haters sin rostro. Son jóvenes malagueños que, cansados de ver su ciudad abarrotada de visitantes durante todo el año, han encontrado en el humor y las redes sociales una forma de canalizar su frustración.

Con fingida cortesía, recomiendan a los turistas buscar alojamiento en barrios como Palma-Palmilla o Los Asperones, zonas históricamente marcadas por la exclusión social y problemas vecinales, que distan mucho de ser los lugares "seguros, bonitos y cómodos" que se describen en los comentarios.

La estrategia va más allá. Ante vídeos de turistas ensalzando las playas de Nerja, algunos usuarios locales escriben que están llenas de algas, bichos o que el mar está demasiado bravo.

Todo con una intención clara: disuadir a nuevos visitantes y recuperar algo de espacio en el litoral para poder aparcar cerca de la playa, extender una toalla con tranquilidad sin tocar la sombrilla del vecino o, simplemente, disfrutar de la ciudad como antaño.

Aunque muchos de estos comentarios se leen con humor, el trasfondo es serio. Málaga es hoy la provincia española con mayor número de viviendas turísticas. Un fenómeno que, a ojos de no pocos expertos, está detrás del exponencial encarecimiento de la vivienda, ya sea en alquiler o compra.

El impacto de este crecimiento desorbitado de los precios, con una tendencia no inferior al 10% mes tras mes, se deja sentir desde tiempo atrás sobre los barrios obreros, emplazamientos tradicionalmente alejados del interés masivo de los inversores inmobiliarios.

Los jóvenes, precisamente los más activos en TikTok, son quienes más están sufriendo esta situación. Ven cómo el acceso a una vivienda digna se complica y cómo el Centro y muchos otros barrios pierden identidad al servicio del turismo.

Elementos esenciales en el fenómeno de la "turismofobia", que, de unos años a esta parte, parece haber ganado seguidores.

Crecimiento turístico

Frente a las tesis de quienes participan de este proceso crítico con la llegada masiva de turistas, la realidad constata un aumento de visitantes a Málaga y al conjunto de la Costa del Sol. Detalle al que sumar que los precios medios del sector residencial siguen rompiendo récords mes tras mes.

Muestra del malestar existente es el resultado de la Encuesta Social Malagueña que anualmente publica la Universidad de Málaga.

La publicación más reciente data de principios de 2024. En ese documento llamó la atención el hecho de que el turismo apareciese entre las primeras posiciones de los temas que más preocupaban a los encuestados.

En concreto, aparecía en el séptimo puesto, detrás, eso sí, del precio y la falta de vivienda; la limpieza; los aparcamientos; el tráfico y la movilidad; la falta de algún servicio público y el transporte público.

Ante este empeoramiento de la imagen, los propios empresarios vinculados al sector turístico vienen alertando del efecto negativo que la "turismofobia" puede tener sobre la ciudad.

"Hacer un uso ideológico del problema de la vivienda y culpar al turismo es uno de los mayores errores que podemos cometer. Málaga no puede demonizar su principal industria y sustento", sostenía el presidente de Mahos, Javier Frutos.