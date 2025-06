Siete muertes por ahogamiento hasta el 31 de mayo en Málaga: el exceso de confianza, un enemigo silencioso

Supervisión constante Los ahogamientos pueden suceder de forma rápida y silenciosa; por ello, es crucial no perder de vista a niños, personas mayores o bañistas con dificultades, incluso en aguas poco profundas .

No sobreestimar las propias capacidades

Evitar nadar largas distancias sin preparación adecuada y no adentrarse en aguas profundas si no se tiene la experiencia necesaria .