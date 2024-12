"Me entristece que en el centro histórico de Málaga hayan desaparecido muchos negocios locales"

Tiene nombre francés, estudió en el Liceo francés de Málaga y trabaja para una empresa francesa. Pero Stéphane Ruiz-Coupeu es malagueño por los cuatro costados y protagoniza esta semana nuestra sección A título personal.

Tras 15 años trabajando en la Junta de Andalucía para apoyar la internacionalización de las pymes y startups de la región, en marzo de 2023 asumió el reto de impulsar el nuevo campus de la prestigiosa escuela francesa Essca en Málaga, el primero que abrían en España.

Tendrán una nueva sede el próximo año en pleno centro de Málaga en la que habrá en torno a 1.000 alumnos a lo largo del curso, la mayoría internacionales.

Stéphane Ruiz-Coupeau. Nombre francés y apellidos español y francés. ¿Cómo ha sido esa historia?

Tengo las dos nacionalidades. Mi madre es francesa y mi padre es franco-español. Mi abuelo paterno era español, de ahí el apellido Ruiz. Nací aquí en Málaga, donde crecí y estudié en el Liceo Francés de la ciudad y luego en la UMA. Posteriormente, realicé un máster en una escuela de negocios francesa en Londres y Berlín. Aunque siempre he vivido en Málaga, mantengo una fuerte conexión con Francia. Todos los veranos los paso en Bretaña, donde reside parte de mi familia, y hago lo posible para que mis hijos también desarrollen ese vínculo con la cultura francesa.

Estaría emocionado con el acto de la reconstrucción de Notre Dame.

Sí, por supuesto. El incendio de Notre Dame fue un verdadero drama que conmocionó al mundo entero. Sin embargo, la reconstrucción representa un hito impresionante que demuestra el compromiso y la colaboración internacional para preservar nuestro patrimonio.

Estudió usted Ingeniería Industrial en la UMA. Pero ha tocado todos los palos. Máster en energías renovables, en internacionalización de empresas, en gestión empresarial…

La formación ha sido un pilar fundamental en mi desarrollo profesional y personal. Efectivamente, estudié Ingeniería Industrial aquí en Málaga, y posteriormente trabajé durante dos años en una empresa local dedicada a maquinaria agroindustrial, participando en proyectos internacionales. Además, he cursado varios másteres, siempre con el objetivo de prepararme mejor para las actividades empresariales en las que he estado involucrado. Actualmente, estoy realizando un doctorado, un auténtico reto personal que considero una carrera de fondo, especialmente al compaginarlo con mis responsabilidades en puestos de dirección.

Stéphane Ruiz-Coupeu es el director de Essca en Málaga. Angel Recio

Usted ha sido consultor en varias empresas, pero donde más tiempo ha trabajado ha sido en la agencia IDEA de la Junta de Andalucía donde ha estado 15 años. ¿Qué hacía allí?

Fue una experiencia muy enriquecedora, y por eso me quedé durante 15 años. Estuve trabajando como asesor técnico en proyectos europeos, todos orientados a apoyar a las pymes y a facilitar su internacionalización en mercados clave. Además, trabajé en iniciativas relacionadas con el emprendimiento, la innovación y la financiación empresarial. En la última etapa, me especialicé en el apoyo y la financiación de startups, colaborando con inversores de capital riesgo y business angels, entre otros.

Ha sido testigo directo entonces del crecimiento empresarial andaluz tanto en el interior como en el extranjero.

Sí, efectivamente. Andalucía ha experimentado un crecimiento notable, pero todavía queda mucho por hacer. Las rondas de inversión son poco frecuentes y de baja cuantía económica. En el caso de Málaga, los casos de éxito se han basado principalmente en el “bootstrapping”, es decir, en crecer sin diluirse con inversión de capital riesgo, y el ecosistema está a la espera de una nueva generación de startups. Además, necesitamos fomentar más startups en el ámbito del “deeptech”. En este sentido, iniciativas como el Instituto Ricardo Valle de Innovación y la incubadora de empresas de microelectrónica en torno al centro IMEC que se construirá en el Málaga Tech Park son fundamentales.

La internacionalización de las startups es otro aspecto pendiente. En IDEA, trabajábamos con startups andaluzas que habían alcanzado cierto nivel de madurez, ayudándolas a replicar su modelo de negocio en Europa. Nuestro objetivo era facilitar su escalabilidad en el mercado único europeo mediante financiación, acceso a mercados y la creación de contactos clave para favorecer su establecimiento. Durante mi última etapa en IDEA, tuve el honor de codirigir en Andalucía la red Enterprise Europe Network, que es la mayor red de apoyo a pymes a nivel mundial impulsada por la Comisión Europea.

Y en marzo de 2023 le llaman de Essca para ser el director de su nuevo campus en Málaga. ¿Por qué dio ese salto?

El trabajo en la agencia IDEA no era para nada repetitivo, ya que cada proyecto europeo implicaba distintos socios, diferentes empresas y objetivos variados. Además, me permitió viajar por toda Europa y también a países de la cuenca mediterránea sur, como Marruecos, Túnez y Líbano. Soy bastante activo en LinkedIn, donde suelo publicar mis actividades profesionales, y fue así como me contactaron. Vieron que soy franco-español, de Málaga, con una buena red de contactos y un perfil activo, y me ofrecieron este puesto. Fue uno de esos momentos en la vida en los que pasa un tren que hay que tomar, claro, tras meditarlo y consensuarlo con mi mujer.

Además, siempre he tenido una pasión por la formación. Durante los últimos 12 años he impartido clases, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Málaga, en la de Granada, en la UMA y en La Salle, en Barcelona. He enseñado temas como la internacionalización de empresas y la negociación internacional, áreas que siempre me han interesado profundamente.

¿Qué es Essca?

ESSCA es una institución francesa privada de educación superior reconocida como de interés general. Está gestionada por una asociación sin ánimo de lucro y cuenta con un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior de Francia, lo que le permite recibir subvenciones para la investigación. Fundada en 1909, ESSCA es parte del selecto 1% de las escuelas de negocios a nivel mundial que cuenta con la “triple corona” de acreditaciones: AACSB, EQUIS y AMBA. Ofrecemos programas de dirección de empresas tanto para estudiantes de grados de tres y cinco años, como másteres especializados y un MBA.

¿Cuándo empezaron a recibir alumnos en Málaga y qué planes de desarrollo tienen en la Costa del Sol?

Empezamos a recibir alumnos en septiembre de 2023. Actualmente, estamos acogiendo a nuestros estudiantes que realizan su semestre de intercambio. Contamos con seis campus en Francia y otros cuatro en Shanghai, Luxemburgo, Budapest y Málaga. Los estudiantes deben realizar un semestre fuera de su campus habitual, pudiendo elegir entre otro de nuestros campus o alguna de las 256 universidades asociadas con las que tenemos convenios en 54 países.

Este año, la novedad es que también hemos recibido en Málaga a estudiantes de universidades de Marruecos, Alemania y Holanda. En enero, llegarán estudiantes de Argentina, México y Estados Unidos. Este es precisamente nuestro objetivo: atraer a estudiantes internacionales, no solo franceses, sino de todo el mundo.

Actualmente, tenemos 120 alumnos en el campus. En enero, se espera la llegada de 200 más. Una vez que nuestra nueva sede esté operativa, tendremos capacidad para 450 estudiantes por semestre, lo que significa que alrededor de 1.000 estudiantes pasarán por el campus a lo largo del año.

Hábleme de ese nuevo edificio. ¿Cuándo estará abierto?

Es un edificio situado en la calle Marqués de Valdecañas, junto calle Carretería, línea divisoria entre el centro histórico de Málaga, y el barrio de La Goleta. Obtuvimos la licencia de obra el 20 de septiembre y comenzamos rápidamente las obras para redefinir el espacio interior. La previsión es que podamos acabar la obra en junio, con el objetivo de recibir a los alumnos en septiembre. El edificio contará con 12 aulas de diferentes tamaños, una sala mediateca y biblioteca, así como un espacio de comedor y esparcimiento para los estudiantes. Además, en su interior destaca un atrio muy bonito. Este edificio aportará mucha vida a la zona y contribuirá al dinamismo del barrio al norte de Carretería.

¿Qué ventaja tiene estudiar en Essca sobre cualquier otra escuela de negocios española o europea?

Entre muchas ventajas, destacaría que, al contar con 10 campus, los estudiantes tienen la posibilidad de realizar un itinerario formativo multipaís. Por ejemplo, pueden comenzar sus estudios en Málaga y continuarlos en París o Shanghai. En un periodo de tres años, pueden estudiar y realizar prácticas en hasta cinco países diferentes. Este itinerario permite a nuestros estudiantes obtener un currículum único y altamente competitivo a nivel mundial.

¿Qué tiene que hacer un malagueño para apuntarse? ¿Todas las clases son en inglés o francés?

Los estudiantes franceses y aquellos que estudian en liceos franceses fuera de Francia, como el de Málaga, deben solicitar su plaza a través de una plataforma centralizada llamada "Parcoursup". Los demás estudiantes, incluidos los malagueños, deben pasar por el proceso de admisiones internacional, que consiste en acreditar su expediente académico, su nivel de inglés y realizar una entrevista de motivación.

La formación en Málaga se imparte completamente en inglés. En Francia ofrecemos itinerarios tanto en francés como en inglés, pero cada vez más programas se imparten en inglés. El programa que ofreceremos desde Málaga y los cursos que hemos impartido hasta ahora son todos en inglés.

¿Por qué eligieron Málaga para abrir su único campus en España?

La elección de Málaga se enmarcó en la estrategia Odisea 2024 de ESSCA, cuyo objetivo principal es el crecimiento internacional de la escuela. Uno de los motivos era atraer a más estudiantes internacionales. Tras realizar un estudio estratégico de diferentes ubicaciones en Europa teniendo en cuenta el contexto geopolítico, se decidió que Málaga era la ciudad ideal.

ESSCA quería centrarse en Europa para evitar desplazamientos largos para los estudiantes. Además, los directivos de la escuela identificaron el alto crecimiento de Málaga en cuanto a atracción de inversiones, tecnología y calidad de vida. Otro factor clave fue el excelente trabajo de los equipos de atracción de inversiones del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía, quienes acompañaron a los directivos de ESSCA, explicándoles todos los procedimientos necesarios. Durante este proceso hubo una reunión entre el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y Jean Charroin, CEO de ESSCA. Ambos habían estudiado ingeniera agrónoma y mantuvieron una larga conversación en francés sobre su época de estudiantes, lo que creo que acabó de convencer al equipo directivo.

¿Cómo percibe el nivel de la enseñanza superior en España en comparación con otros países europeos?

España cuenta con fortalezas como la accesibilidad y la asequibilidad, así como la proyección internacional siendo un destino líder dentro del programa Erasmus.

Yo estudié ingeniería industrial en Málaga, y en este ámbito siempre se ha dicho, y lo he podido comprobar a través de antiguos compañeros que trabajan en el extranjero, que los ingenieros españoles están muy bien valorados a nivel internacional. Si tienes la oportunidad de salir al extranjero y perfeccionar los idiomas, las posibilidades de desarrollar una carrera profesional de primer nivel son enormes.

Para evaluar el nivel de cada universidad, habría que analizar rankings como el de Shanghai, ya que las posiciones varían mucho dependiendo de cada institución.

¿Qué aspectos cree que se pueden mejorar en el sistema educativo español?

El sistema universitario español enfrenta desafíos en áreas como la financiación, la investigación y, en ocasiones, la conexión con el mercado laboral. Una mayor colaboración entre empresas y universidades, así como una mejor especialización territorial mediante la concentración de recursos para fortalecer la masa crítica, podría marcar una diferencia significativa.

En cuanto a la formación preuniversitaria, sería beneficioso fomentar habilidades como las competencias digitales, la creatividad y el pensamiento crítico. Por ejemplo, en el sistema francés, que es el que más conozco, los exámenes en Bachillerato se estructuran en disertaciones. En estas, los alumnos deben presentar argumentos a favor y en contra basados en las teorías aprendidas, concluyendo con un análisis razonado. Este enfoque fomenta el pensamiento crítico de manera más efectiva que los exámenes basados exclusivamente en preguntas para responder de memoria.

Ruiz-Coupeu posa para esta entrevista. Angel Recio

El Informe Pisa siempre pone a España y en especial a Andalucía por debajo. Por algo será.

Sí, es verdad. Aunque la clave está en transformar los datos del Informe Pisa en una oportunidad para mejorar, identificando las áreas de mayor necesidad. A pesar de estos datos, también existen ejemplos de excelencia en centros educativos andaluces que podrían servir como referencia.

Parece que hay una confrontación, sobre todo por parte de las universidades públicas, con las privadas. Cada una va por su lado. ¿Deberían colaborar más?

Por supuesto que hay que colaborar más. Los tres pilares de la educación superior son la docencia, la investigación y la transferencia. Para poder llevar a cabo una docencia de calidad, es fundamental colaborar con otras universidades independientemente de que sean públicas o privadas, invitando a profesores a impartir sesiones y participando en proyectos de innovación didáctica. La investigación, por su naturaleza, es siempre colaborativa; las publicaciones científicas suelen estar escritas por investigadores de distintas universidades y provienen de proyectos que, en la mayoría de los casos, son colaborativos. En cuanto a la transferencia, sucede lo mismo: no hay universidad que pueda avanzar sin colaboración. Nosotros mismos estamos ya en conversaciones con la UMA para trabajar juntos en iniciativas comunes.

¿Cómo ve la implantación de universidades privadas en Málaga?

Entiendo que lo ideal es que puedan convivir lo público y lo privado, pero que todos operen bajo las mismas condiciones. El sector de la educación está muy regulado, y lo deseable es que, en Málaga, al igual que en otros territorios, exista un sistema universitario tanto público como privado fuerte y de excelencia. Un ecosistema académico sólido tiene el potencial de atraer talento de clase mundial y enriquecer significativamente la oferta educativa para los malagueños.

La opción pública es fundamental para garantizar que los estudiantes con menos recursos económicos puedan acceder a la formación superior. En cualquier caso, es crucial que las universidades, tanto públicas como privadas, estén orientadas al mercado laboral. En la UMA, por ejemplo, se han dado pasos importantes con grados en inteligencia artificial y ciberseguridad, pero las plazas disponibles son insuficientes para cubrir la demanda laboral actual.

Hablando en general de Málaga, hay mucho debate sobre el estado de la ciudad, sobre si está saturada o no, si ha perdido o no su esencia por el turismo… ¿qué piensa usted?

Nuestros estudiantes la están disfrutando mucho porque es una ciudad con muchísima actividad, llena de vida cultural y de ocio, y muy cómoda para vivir. No obstante, me entristece que en el centro histórico hayan desaparecido muchos negocios locales, como ferreterías o fruterías gestionadas por vecinos de la ciudad, que sí se encuentran en otros barrios. Entiendo que el turismo es clave para la economía, pero también valoro iniciativas como la limitación de pisos turísticos para que haya una convivencia armoniosa entre los vecinos y los turistas.

Creo que una propuesta muy interesante es avanzar hacia una Málaga metropolitana, donde la gente pueda desplazarse y vivir en distintas zonas de la provincia sin que todo se concentre en la capital. Mejorar los sistemas de transporte multimodal, como el metro, autobuses y cercanías, ayudaría a descongestionar la ciudad.