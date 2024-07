Ni Almería ni Jaén: esta es la única ciudad de España sin tren y con más de 150.000 habitantes

La red ferroviaria no es algo que esté garantizado en la totalidad del territorio, ni siquiera en las grandes localidades. De hecho, hay una de ellas que está reclamando haberse quedado sin tren, algo que necesitaría con urgencia por su turismo y el incremento de su población.

Se trata de Marbella, cuya alcaldesa ha denunciado que es la única ciudad con más de 150.000 habitantes que no tiene tren. Además, es un reclamo que ya ha realizado en varias ocasiones, aunque sin éxito de momento.

Ángeles Muñoz, al frente de su ayuntamiento, ha indicado que el tren litoral no debe ser tratado como una cuestión política. El tema debe llevarse como una cuestión "absoluta necesidad" y de estrategia, si se tiene en cuenta el crecimiento de la ciudad en estos últimos años.

Marbella

Califica este hecho como un "agravio comparativo" respecto al resto de municipios con su misma población y recalca que necesitan las herramientas para que este crecimiento no se haga de una forma desordenada.

De hecho, según los datos del INE, en la localidad de la Costa del Sol en 2023 había una población total de 156.295 personas. Si lo comparamos con la cifra de 2018, cinco años antes, el número se situaba en 141.463. Por tanto, vemos un incremento de alrededor de 15.000 habitantes.

Ha añadido también que, hasta que el proyecto del ferrocarril salga adelante, sería necesario liberalizar la autopista. Esto se debe al colapso de la autopista AP-7, que conecta todo el litoral desde Francia hasta Algeciras.

Conectar la Costa del Sol

Precisamente por estos problemas de movilidad, el Ministerio de Transporte ha convocado una cumbre en la que se reunirán con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y representantes de 13 municipios, 9 de la Costa del Sol Occidental y 4 del Campo de Gibraltar. Tendrá lugar el próximo 17 de julio en Málaga.

Otro de los alcaldes al frente de una de las localidades con mayor crecimiento es el de Estepona, José María García Urbano. Indica que necesitan equipamientos modernos y competitivos y que su ciudad es una de las tres que más ha crecido durante estos últimos y que la zona recibe millones de turistas al año.

Otro ejemplo es el de la localidad malagueña de Casares, donde han valorado positivamente la importancia del encuentro. Desde el portal online de su ayuntamiento han indicado la necesidad de ampliar el tren hasta Algeciras, por la importancia de su puerto.

Además, el impacto medioambiental también sería positivo. También han querido dejar claro que sus peticiones no solo se refieren al tramo ferroviario, sino a los problemas de movilidad de la zona en general.

Esto contrasta con las declaraciones del ministro Óscar Puente el pasado mes de abril. En un evento de Europa Press hizo referencia a la ampliación del tren hasta Marbella e indicó que no quiere ser como los políticos que solamente dicen "en cada sitio lo que se quiere oír". Además, dejó claro que no prometería nada que sepa que no es posible realizar.