Más de 500 empresas y entidades del ecosistema I+D+i se darán cita en Málaga en el Foro Transfiere

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsará la tracción de más de 500 empresas y entidades del ecosistema I+D+i en su edición 2024, y reunirá a profesionales procedentes de más de una veintena de países. Será del 20 al 22 de este mes de marco en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Así lo han adelantado este lunes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, Teresa Riesgo; el secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Antonio Posadas, en la presentación del encuentro medios y agentes del sistema nacional de la innovación ha tenido lugar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid.

Transfiere alcanza su decimotercera edición con una nueva puesta en escena que pone en el centro a un tejido empresarial con fuerza competitiva con el objetivo de visibilizar a las empresas como pilar del desarrollo innovador.

Será bajo el paraguas de la iniciativa 'Transfiere Tracciona', una novedad esta edición que suma la innovación de las empresas, los organismos intermedios de la innovación, la academia y las administraciones públicas para impulsar las sinergias y la colaboración público-privada y privada-privada.

Así, "el foro muestra su capacidad para traccionar la economía del conocimiento, donde cobran especial protagonismo los organismos intermedios de la innovación con la participación de los clústeres, plataformas, parques, centros e institutos tecnológicos", según han señalado.

Será a través de la presencia de la Agencia Estatal de Investigación, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), la Asociación Nacional de CEEI (Ances), la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), la Federación Nacional de Clusters y AEIs (Fenaic), Innova-IRV Instituto Ricardo Valle de Innovación, la International Association of Sciencie Parks and Areas of Innovation, o el programa de ideación y aceleración de startups Aptenisa.

Esta participación resalta el papel fundamental que desempeñan los organismos intermedios de la innovación en la promoción y la transferencia del conocimiento para la mejora de la competitividad innovadora del tejido empresarial nacional. Además de tener un espacio específico en la zona expositiva, también tendrán un papel destacado en el programa de contenidos.

En esta línea, han señalado que Transfiere adquiere "un destacado compromiso con el talento y el emprendimiento innovador, que encuentra en el foro diferentes oportunidades para posicionarse y acceder a opciones reales de financiación".

Ya están registradas más de 75 startups en las diferentes propuestas, entre ellas la Open Call for Deep Tech Start-ups, coordinada junto a la Enterprise Europe Network (ENN) y la Red Europea de Business Angels (EBAN).

La iniciativa, que ha recibido 82 candidaturas de las que han sido seleccionadas cinco, permitirá a las empresas emergentes aumentar su visibilidad ante inversores facilitando así el acceso a financiación.

Precisamente el evento contará con la participación de más de 40 inversores con una agenda específica que les permitirá conocer de primera mano los proyectos de las startups participantes o los 28 prototipos expuestos en la zona expositiva, que serán presentados por grupos de investigación y spinoffs en el espacio 'Research Center'.

Otro de los actores protagonistas de Trasfiere es la academia, que estará representada a través de la participación de 48 universidades del territorio nacional. Una participación impulsada por la colaboración con CRUE Universidades Españolas, que anualmente convoca a los grupos de investigación de las universidades españolas a través de Red OTRI para posibilitar la transferencia de conocimiento.

La Universidad de Amberes será la entidad académica internacional invitada en la edición 2024. Como novedad en la internacionalización de Transfiere, se incorpora la participación de esta institución belga, con la que también se resalta la importancia de la contribución universitaria en la transferencia de conocimiento. Junto a ello, tendrán presencia expertos de otras universidades extranjeras como la de Algarve (Portugal) o Concepción (Chile).

Más de 440 expertos ligados a la innovación participarán en el 'International Innovation Programme', que aglutinará todo el contenido del foro con más de 80 paneles y presentaciones especializadas en cinco espacios principales --Ágora, Science Room, Innovation Room, Research Center y Andalucía Knowlege--.

Las áreas temáticas que vertebrarán dicho programa girarán en torno a la territorialidad de la innovación, la soberanía del dato, la compra pública de innovación (CPI), el emprendimiento y la innovación abierta, la inversión y financiación, así como la comunicación y divulgación científica.

La convocatoria 2024 reserva un relevante espacio al mapa territorial de la innovación en España con una apuesta en firme por tratar iniciativas que permiten la adaptación de los territorios a nuevas situaciones tecnológicas y facilitar además su dinamismo e incrementar la competitividad mediante la interacción de agentes, recursos e infraestructuras.

Así, el encuentro aglutina y pone en común las distintas políticas territoriales en materia de innovación a través de la participación de 12 comunidades autónomas, que son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra y País Vasco.

Además, Transfiere es el marco elegido por empresas e instituciones tractoras de la innovación para celebrar sus reuniones anuales, convocatorias y actividades paralelas, que este año serán en torno a 40.

En cuanto al apartado de premios y convocatorias, se celebra el IX Premio de Periodismo Foro Transfiere de apoyo a la comunicación científica, tecnología e innovación, que reconoce las mejores aportaciones del ámbito periodístico a la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación y que este año ha recibido 26 trabajos. Los premiados se darán a conocer durante la segunda jornada de celebración. Asimismo, esta edición se reconocerá a la mejor empresa participante por su innovación y su trayectoria.

Transfiere está organizado por el Ayuntamiento de Málaga; la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. FYCMA asume la dirección ejecutiva del evento.

Actúan como 'Silver Partners' el Ayuntamiento de Salamanca, la Comunidad de Madrid, la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Cosentino, la Diputación Provincial de Málaga, la Fundación para el Conocimiento madri+d, la Universidad de Málaga, las empresas municipales Emasa y Limpieza de Málaga, y la Oficina del Inversor-Málaga Open for Business.