Dani Pérez se reúne con el ministro Óscar Puente y pone sobre las mesas los problemas de movilidad de Málaga

El pasado 5 de noviembre, los principales alcaldes de Málaga se reunieron en la Casona del Parque para analizar los principales retos a los que se va a enfrentar la provincia en los próximos años. Entre ellos, la movilidad ocupaba una posición reseñable, especialmente por el crecimiento poblacional que se espera en la década venidera.

En este contexto, el secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, ha mantenido una reunión en Madrid con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, para abordar los principales problemas que están afectando a esta línea estratégica.

Así, según explican desde la formación en un comunicado, Pérez ha conversado con el ministro sobre la posibilidad de mejorar algunas cuestiones en la línea C1 del Cercanías Málaga-Fuengirola. "Es una línea clave para la vertebración de nuestro litoral que utilizan cada día miles de malagueños, ha dicho al tiempo que ha destacado la puntualidad del 98% del AVE a Málaga, "la mayor en toda España".

Aunque en la nota no se especifica la llegada de ninguna nueva obra de gran calado, fuentes socialistas han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que durante la reunión se han tratado "todos los temas", incluido el tren litoral. Sin embargo, en la hoja de ruta de la formación no se incluye este proyecto como una prioridad, argumentando que se trata de una obra a muy largo plazo y que todavía no está definida.

Además, se han puesto sobre la mesa cuestiones relacionadas con el Cercanías, la A7 y el AVE: "Los frutos se van a empezar a ver en los próximos meses. El ministro ya conocía muchas de estas cuestiones", detallan las mismas fuentes.

Pérez ha destacado algunas de las inversiones realizadas por el Gobierno de España en la provincia de Málaga en materia de transportes desde que Pedro Sánchez es presidente, como la nueva estación de AVE en Antequera (16,7 millones de euros), la conexión mediante Alta Velocidad entre Málaga y Granada, la llegada del Cercanías al Caminito del Rey, la culminación de enlace en la AP-7 a la altura de Benalmádena o la renovación y modernización de las terminales 2 y 3 del aeropuerto de Málaga (50 millones de euros).

En este sentido, ha valorado las inversiones con gobiernos socialistas en el AVE, el Aeropuerto, las carreteras o el Puerto de Málaga "que han permitido que nuestra provincia esté actualmente liderando los indicadores de creación de empleo, creación de empresas o llegada de turistas".

Cabe recordar que el diputado Ignacio López es, desde el pasado 5 de diciembre, portavoz de Movilidad Sostenible en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible y el secretario de la mesa de la Comisión Constitucional y vocal en Política Territorial, lo que de algún modo cierra el vínculo temático con la provincia.

En los próximos meses está previsto que Pérez también se reúna con los responsables de otras carteras, entre las que destaca Medioambiente y Agricultura, elementos fundamentales que van a marcar la agenda política, condicionada por la crisis climática debido a la falta de lluvias.

"Habitual sectarismo"

Por su parte, el vicepresidente del PP de Málaga Francisco Salado ha exigido hoy al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, “que deje a un lado su habitual sectarismo y afronte de una vez el déficit de la movilidad en la provincia malagueña”.



Así, ha considerado “un insulto a los malagueños el teatrillo de reunión” mantenida entre Puente y el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, “que sólo busca la foto y no ha arrancado ni un solo compromiso para la provincia”. “Ha sido una cita para intentar blanquear la nula gestión del Gobierno de Sánchez en la provincia en materia de movilidad, como desde el Partido Popular venimos años denunciando”, ha expuesto Salado.

En este sentido, ha criticado que Puente priorice reunirse con un miembro de su partido antes que con los alcaldes y con él mismo, que lo solicitó como presidente de la Diputación Provincial el pasado 18 de diciembre, tras el accidente en El Chorro, y cuya petición ni ha respondido.

“Espero que Óscar Puente no bloquee a los representantes de los malagueños en las instituciones como lo ha hecho en Twitter”, ha manifestado el vicepresidente popular, quien ha exigido “más respeto a las instituciones”. “Málaga y los malagueños no se merecen este desprecio continuo y estos agravios constantes del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus ministros”, ha subrayado.

