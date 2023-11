Una concejal de Villanueva de Algaidas, en pie de guerra por unas pintadas en su casa: "No me van a callar"

Noticias relacionadas Rompen los cristales de la casa de una afiliada del PP de Rincón de la Victoria: colgó carteles electorales

La concejal y portavoz del grupo municipal "Por Villanueva de Algaidas" en el Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas (Málaga), Aurora Martínez, ha denunciado ante la Guardia Civil pintadas en la fachada de su vivienda.

El pasado 1 de noviembre, la edil se percató de que alguien había puesto en la fachada de su vivienda "Vete, asquerosa", por lo que fue a la Guardia Civil y alertó de los hechos, según la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE.

La concejal aseguró ante los agentes que no sabía quién había podido ser, pero que sospechaba que se pudiera deber a un asunto relacionado con la política por el cargo ostenta.

En un comunicado la edil advierte: "sepan los cobardes que se amparan en el anonimato que no me van a callar, que no tengo miedo, que voy a seguir informando de todas las ilegalidades que haga el alcalde y que haya podido hacer en los últimos ocho años".

Para la concejala los hechos "sobrepasan la libertad y el respeto a la convivencia que debe existir en una democracia, han invadido mis derechos y los de mi familia".

