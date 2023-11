Las razones para creer en Málaga y algunos de los retos para no morir de éxito

En los últimos años se está hablando del “milagro” de Málaga o de que Málaga está de moda, aunque realmente es la consecuencia del trabajo que se ha desarrollado principalmente desde el inicio del nuevo siglo. Málaga tenía todos los mimbres para ser una ciudad puntera en España y Europa por su clima, sus comunicaciones o el carácter cosmopolita y abierto de sus ciudadanos pero le faltaba creérselo. Y es lo que está haciendo ahora, con hechos demostrados.

En los años 70 Málaga aspiraba a convertirse en una ciudad como Granada -con una universidad con varios siglos de historia y monumentos universales como la Alhambra-. Una vez superada esa barrera, ha vivido durante décadas intentando parecerse a Sevilla -cuya capitalidad hacía que la mayoría de grandes proyectos se quedaran en tierras hispalenses y Málaga permaneciera en segundo o tercer plano-.

Ahora se está dando un paso más. Málaga está cogiendo tal autoestima que el objetivo es ser -y en muchos aspectos ya lo ha conseguido como la creación de empresas- la tercera provincia de España tras Madrid y Barcelona. Aunque ya no es una cuestión de compararse con una u otra ciudad, sino que Málaga se ve capaz de poder competir con otras grandes urbes nacionales y extranjeras a la hora de desarrollar grandes eventos o atraer fuertes inversiones.

Que Málaga tiene un clima envidiable se sabe en todo el planeta. Pero hasta hace relativamente poco solo se venía de turismo y no se contemplaba tanto, sobre todo desde el extranjero, como un sitio para residir y trabajar.

La pandemia y la explosión del teletrabajo han ayudado de forma notable a que Málaga sí esté en el mapa de las grandes empresas para ubicar a sus empleados como puede comprobarse al pasear por cualquier calle de la capital, donde cada vez se escuchan más idiomas y no solo de turistas.

En El Español de Málaga hemos pensado cuáles son algunas de las razones para creer en el presente y el futuro de Málaga y también cuáles son varios de los principales retos para no morir de éxito.

Las razones para creer en Málaga

Un amplio grupo de personas caminan por la calle Larios de Málaga. Amparo García

1) Estabilidad política

El PP arrasó en las pasadas elecciones municipales y gobierna en prácticamente todos los grandes municipios de la provincia, muchos de ellos en mayoría absoluta como es el caso de Málaga, Marbella, Torremolinos, Estepona, Fuengirola, Rincón de la Victoria, Antequera, Ronda… El PSOE solo gobernaba -entre los considerados grandes o medios- en Mijas y Cártama. El de Mijas acaba de perderlo tras una moción de censura del PP, Vox y Por mi pueblo. En la Diputación de Málaga también hay mayoría absoluta del PP, que se suma a la de la Junta de Andalucía.

2) Un oasis económico

Desde el punto de vista económico, Málaga está siendo un oasis gracias al fuerte tirón del turismo y las exportaciones. Según el último informe del Colegio de Economistas de Málaga, publicado hace unas semanas, el PIB provincial crecerá en este 2023 en torno a un 2,5%, el doble que la media andaluza, la zona euro o Estados Unidos y en línea con el conjunto de España. En materia turística, en este 2023 se están superando todos los récords y, por ejemplo, se rebasarán por primera vez en la historia los 20 millones de pasajeros anuales en el aeropuerto de Málaga.

3) La Málaga tecnológica sigue avanzando con paso firme

La Málaga tecnológica está ahora de moda, pero esta apuesta de las multinacionales por instalarse en Málaga no se ha gestado de un día para otro. El germen fue la creación en Málaga del Parque Tecnológico de Andalucía en 1992 de la mano de Felipe Romera, entre otros. A lo largo de estas tres décadas el parque se ha consolidado y cada año bate sus propios récords tras cerrar el año pasado con 650 empresas, 25.000 empleados y una facturación agregada de 2.700 millones de euros. Lo que era un descampado en Campanillas en 1992 ahora genera el 8% del PIB y del empleo provincial.

En el parque tecnológico se asentaron hace ya años multinacionales como Oracle, Ericsson o Accenture y también se gestó el nacimiento de empresas locales que acabaron siendo internacionales como Premo, Aertec, Airzone, AT4 Wireless o Ingenia, siendo estas dos últimas adquiridas por Dekra o Babel. El parque tecnológico posee además las sedes de la asociación nacional e internacional de parques tecnológicos (APTE e IASP), por lo que su modelo se ha exportado a muchos lugares del mundo.

Imagen del Málaga Tech Park.

Con esa base tecnológica, el crecimiento en los últimos años en este segmento está siendo espectacular y se ha extrapolado a otras partes de la ciudad. Se ha dado el fenómeno de la aparición de varias empresas locales que están siendo líderes a escala mundial. La firma de ciberseguridad malagueña VirusTotal fue adquirida por Google en 2012 y mantuvo aquí su sede. De hecho, esta relación ha sido la que ha provocado que Google vaya a abrir este mes de noviembre en Málaga un Centro de Excelencia de Ciberseguridad. También han nacido en Málaga Besoccer (el mayor portal mundial con resultados de fútbol), Freepik (líder en producción y descarga de imágenes y vectores) o Animum, considera la cuarta mejor escuela del mundo de animación 3D y que ha sido adquirida por el grupo francés AD Education.

El anuncio de Google de instalar en Málaga ese Centro de Excelencia de Ciberseguridad ha sido un empuje para que otras grandes multinacionales se fijen en Málaga. Vodafone ha abierto en Málaga su centro de innovación europeo que tendrá 600 trabajadores o EY tiene en el parque tecnológico un centro desde el que atiende a 25 países y que tendrá 2.000 empleados en 2025. Citi, Santander, EPAM, Globant, Telefónica… Muchas empresas están o quieren estar en Málaga y se confía en que esta tendencia siga. La Junta de Andalucía abrirá además este año el Centro de Ciberseguridad de Andalucía en Málaga.

4) Atracción de talento nacional e internacional

La llegada de multinacionales, unida a la consolidación del teletrabajo tras la pandemia, está provocando que miles de profesionales, normalmente tecnológicos y con altas nóminas, se estén asentando con sus familias en Málaga y el resto de la provincia.

5) Desarrollo de infraestructuras

Para poder crecer era fundamental estar bien comunicada con los grandes polos nacionales e internacionales y se han hecho destacadas inversiones que han permitido que Málaga esté a tiro de piedra prácticamente de Madrid, Londres, París o Berlín por tierra, aire e incluso mar.

-Tren: En diciembre de 2007 se inauguró la línea de AVE entre Málaga y Madrid y eso ha sido uno de los principales impulsos a la provincia, pues ha permitido estar conectados a la capital española en poco más de dos horas y situar a Málaga en el mapa no solo turístico sino también profesional. Es utilizado por más de dos millones de pasajeros al año. En 2023 han entrado líneas baratas de alta velocidad de Iryo y Avlo y se espera la incorporación de Ouigo en 2024, lo que elevará aún más la demanda.

-Aeropuerto: Málaga tiene un aeropuerto internacional que no para de crecer. En marzo de 2010 fue inaugurada la terminal 3, tras realizarse una inversión de 1.700 millones de euros, que permitió modernizar todas las instalaciones y, sobre todo, aumentar la capacidad de movimiento de pasajeros. El aeropuerto de Málaga es el cuarto más importante de España tras los de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca y este año superará los 20 millones de pasajeros. Desde Málaga se puede volar de forma directa a unos 140 destinos -la mayoría europeos-, a través de 52 compañías.

Personas en el aeropuerto de Málaga. Amparo García Aeropuerto de Málaga

-Puerto de Málaga: Pese a que el puerto de Málaga está en el centro de Málaga capital, durante décadas han estado completamente separados, desaprovechando las sinergias que se podían crear. Había una valla que impedía a los malagueños entrar y solo había muelles para uso puramente portuario. La eliminación de esa separación ha supuesto un antes y un después para Málaga, que ahora sí puede presumir de puerto y que se ha convertido en un espacio para disfrute no solo de los malagueños sino de todas las personas que visitan la ciudad. En 2011 se abrieron los muelles 1 y 2, en los cuales se han instalado numerosos locales de restauración, tiendas y espacios culturales, así como un amplio paseo desde el que hay unas vistas espectaculares de Málaga. Se ha abierto una marina para megayates y entre los proyectos que hay a medio plazo está la realización de oficinas en la zona oeste o incluso un Puerto Banús.

Por otra parte, la apertura del puerto de Málaga a la ciudad ha permitido también que Málaga entre de forma pujante en el circuito de cruceros e incluso haya sido elegida puerto base por parte de multinacionales como MSC. En temporada alta suelen llegar varios buques al día, de forma que en una misma jornada se pueden ver unos 10.000 cruceristas paseando por el centro de la ciudad.

6) Desarrollo cultural

Hace apenas 20 años Málaga capital era la puerta de entrada a la Costa del Sol, pero los turistas que llegaban por el aeropuerto se iban automáticamente a otros destinos como Torremolinos, Benalmádena, Marbella, Granada, Sevilla o Ronda. Muy pocos se quedaban en la ciudad porque no había gran cosa que ofrecer. Sin embargo, la política cultural desarrollada por la Junta de Andalucía, con la apertura del Museo Picasso en 2003, y especialmente del Ayuntamiento de Málaga, con el énfasis de Francisco de la Torre, han permitido situar a Málaga en la elite de la oferta cultural nacional y europea.

La Málaga de los Museos, como así se la ha llamado, ha puesto a esta ciudad en el mapa y ha permitido atraer a miles de turistas de mayor poder adquisitivo. En 2011 se inauguró el Museo Thyssen, en 2015 el Centro Pompidou -el primero que se abría fuera de Francia- y el Museo Ruso de Málaga (cuya continuidad sigue en el aire por el conflicto entre Rusia y Ucrania), y en 2016 el Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana, donde están los fondos de los Museos de Bellas Artes y Arqueológico. Estas instalaciones, unidas a las ya existentes como el Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) -inaugurado en 2003- o la Casa Natal de Picasso, entre otras, han supuesto un revulsivo. En el camino también ha habido algún fracaso sonado como el Museo de las Gemas.

Antonio Banderas en una charla esta semana con Alessandra García en el Teatro del Soho. Marina Luna

Por otra parte hay que destacar el impulso y la inversión del actor malagueño Antonio Banderas, que está impulsando el nombre de Málaga a escala nacional e internacional y que se ha materializado en la creación del Teatro Soho Caixabank inaugurado en 2019 donde ya ha producido varios musicales. La presencia de Banderas ha facilitado que Málaga, por ejemplo, haya organizado en dos ocasiones la ceremonia de los Premios Goya (2020 y 2021). A eso hay que añadirle que Málaga celebra desde hace 25 años el Festival de Cine Español, que se ha convertido en el más importante del país para la cinematografía nacional.

7) Un banco que es el quinto más grande del país

Unicaja Banco es el quinto banco más importante del país y es de Málaga. Esto no es ninguna tontería, como se demuestra en la labor que se desarrolla desde la Fundación Bancaria Unicaja o desde la propia entidad. Entre enero y septiembre ha ganado 285 millones de euros y tiene un activo de más de 95.000 millones de euros.

Los retos de Málaga para no morir de éxito

Una mujer pasa junto al escaparate de una inmobiliaria. Europa Press

1) Precio de la vivienda disparado

Precisamente, esa atracción de personas con rentas altas, unido al boom de las viviendas turísticas, está provocando que haya más demanda que oferta para alquilar o comprar una vivienda y el récord de precio se supera mes tras mes. Según datos de Idealista, el precio medio del metro cuadrado en venta en Málaga supera los 3.000 euros mensuales y en alquiler los 13,5 euros (1.350 euros por un piso de 100 metros).

Este aspecto es uno de los que está despertando mayor preocupación en la sociedad malagueña, pues el salario medio en la provincia es inferior a los 20.000 euros brutos anuales. Cada vez más personas, especialmente los jóvenes, tienen más difícil no ya comprar (que ahora se antoja una utopía) sino incluso alquilar un piso. Hay varios proyectos de VPO, pero no estarán en carga en el mercado en el corto plazo.

2) Movilidad y agua en una provincia que tiende hacia la metrópolis

El fuerte crecimiento de Málaga es directamente proporcional al aumento de la población. El INE estima que la provincia superará los dos millones de habitantes dentro de 15 años, un 16% más, y eso implica retos importantes:

- Falta de transporte: No hay apenas transporte público que comunique los distintos polos de la provincia. En la zona oeste, uno de los proyectos más demandados es el tren litoral que conecte Fuengirola con Marbella pero ni está ni se le espera. Marbella es la única gran ciudad de más de 100.000 habitantes que no está conectada por tren de España. Se lleva más de 20 años hablando de este proyecto y no se ha avanzado nada.

En la zona este, es decir, hacia Rincón de la Victoria, Vélez Málaga o Nerja, la conexión ferroviaria no está ni planteada. La autovía se colapsa todas las mañanas e incluso la Diputación de Málaga acaba de aprobar por unanimidad -con los votos del PSOE incluidos- pedir al Gobierno central un tercer carril desde Vélez Málaga hasta la capital.

La inversión del Gobierno central en Málaga se ha paralizado por completo. En 2021 se licitaron obras por solo 94 millones de euros, en 2022 fueron 86 millones y en lo que va de 2023 apenas han sido 36 millones. Empresarios y economistas ya están alertando de que el crecimiento económico de Málaga se puede paralizar por esta falta de inversión del gobierno central.

-Sequía: Es otro de los graves problemas que tiene la provincia de Málaga y que puede ir a más. Faltan infraestructuras para poder abastecer de agua tanto a los cultivos (especialmente a los de productos subtropicales en la zona de la Axarquía que están generando mucho empleo y riqueza, pero que son grandes consumidores de agua) como a una población que aumenta a pasos agigantados.

-Unidad política: Málaga se va a convertir en una metrópolis y hay que invertir en aspectos como los dos mencionados anteriormente. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha impulsado un lobby en el que están presentes también la Junta de Andalucía, la Diputación y alcaldes de otros 23 municipios para ir de la mano a la hora de diseñar una hoja de ruta y demandar inversiones.

3) Alta dependencia del turismo

El sector servicios es el motor de la economía malagueña. Eso está muy bien cuando es temporada alta y muy mal cuando es temporada baja. En el verano el paro baja y en invierno se dispara. De hecho, en octubre Málaga ha liderado la subida del paro en España.

Se lleva años, especialmente desde los sindicatos, alertando de la necesidad de diversificar el modelo productivo. Y es cierto que poco a poco se está consiguiendo. La agricultura tiene un peso cada vez más importante con locomotoras como Dcoop o el sector de los subtropicales y el empuje tecnológico lleva aparejado un cambio. La construcción debería tener un boom que no acaba de producirse ante la falta de oferta existente de vivienda y es necesario un mayor empuje de la industria.

Sigue los temas que te interesan