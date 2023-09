La militancia de Sánchez en Málaga: "Dará todo lo que pueda a los 'indepes' dentro de la Constitución"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha disfrutado de una estancia de lo más completa en la provincia de Málaga este fin de semana. El líder de los socialistas se ha dado un baño de masas en la capital de la Costa del Sol junto a más de un millar de simpatizantes que han aplaudido sin cesar sus dardos a Feijóo en el inicio del curso político de su partido. Sánchez ha asegurado que "la investidura fake" del gallego solo va a hacer "perder el tiempo a España" para que el líder del PP "gane tiempo al frente" del partido.

Tras una noche de viernes en el festival Cala Mijas viendo, entre otras tantas, a una de sus bandas favoritas, la estadounidense The Strokes, como un grupi indie más; durante la nublada mañana de este sábado ha acudido al hotel NH de Málaga, ubicado en el corazón del centro de la ciudad para celebrar el citado acto tras haber pasado la noche en el Parador de Málaga Golf Club de Guadalmar.

Se trata de la tercera vez por año consecutivo que el partido elige Andalucía para celebrar este evento, que se organiza en un momento clave para Sánchez, quien tras reunirse con Feijóo, espera a que los próximos 26 y 27 de septiembre tenga lugar el debate de investidura del gallego. En el ambiente, la opinión es común: creen que el líder de los populares no guarda ningún as bajo la manga.

Los simpatizantes hacen cola en el hotel donde se celebra el acto. A.R

Al filo de las once de la mañana cientos de personas aguardaban en cola junto al río Guadalmedina tras la llegada de varios autobuses que provenían de diferentes pueblos de Andalucía. Algunos grupos, como el del PSOE de Andalucía, llegaba en coches particulares. "Ni el mal tiempo nos para", dice a EL ESPAÑOL de Málaga uno de ellos.

Cuando se les pregunta a algunos simpatizantes al respecto, hay quien responde incluso con una carcajada. "Lo tiene chungo el gallego", dice con retintín José Antonio, un señor de Málaga capital, que lleva siendo simpatizante del PSOE desde que tenía 16 años. "A Feijóo le da igual gobernar con quien sea, con el PP o con el 'pepá'. Le da igual que sean dos o cuatro años, mientras gobierne. Él quiere ser el presidente de España y se cree que está en Galicia todavía, pero no se da cuenta de que los gallegos no han funcionado bien en los gobiernos de España, ninguno", prosigue con rotundidad.

Ya dentro del salón, los organizadores del evento reconocen ante los medios que no esperaban tal "avalancha" de apoyo. De hecho, la sala dispone de varias falsas paredes abatibles para los actos que requieran una ampliación de aforo que, cuando marcan las 11.30 horas son retiradas para que todos los simpatizantes puedan acceder a escuchar a Pedro Sánchez desde lo más cerca posible.

Mayka, Eulalia y Ana María, en el acto. A.R

Ana María, Eulalia y Mayka son de Churriana y han llegado pronto para estar sentadas a tan solo unos metros del lateral del escenario. Eulalia está especialmente emocionada por ver al presidente. "Nunca lo he visto en persona y eso que siempre lo voto", declara. Le ha traído su amiga Ana María, que es militante del PSOE. "Pedro Sánchez está donde está por la línea que tiene, no se sale de la Constitución y creo que tenemos el mejor presidente de todos los que han pasado por la democracia, el mejor, el más inteligente. Creo que Pedro va a dar a los independentistas todo lo que pueda dentro del marco de la Constitución", dice Ana María, que sujeta con fuerza y orgullo una bandera de su partido.

Unas butacas más hacia la izquierda está Antonio, exmilitante de la barriada de El Palo, el único islote socialista en el este de Málaga capital. "Yo ya no soy militante, pero porque no me hace falta carné, yo voy con el corazón", expresa. Está de acuerdo con su compatriota Ana María, aunque él sea de "los de mentalidad antigua". "Lo importante es hablar, el diálogo. Los antiguos no queríamos para nada a los catalanes, pero eso no quiere decir que no se pueda hablar con ellos. A mí me lo enseñó Carlos Sanjuán. Nunca hubo mejor socialista que él, ni Felipe González. Hace falta un pacto, pero eso no significa que vayan a tener todo", declara.

A las doce del mediodía, suena a todo volumen Viva la vida de Coldplay. Como si de una contraseña especial se tratara para el socialismo, decenas de personas se amontonan junto a la puerta del recinto a la espera de que hiciera acto de presencia Sánchez, media hora más tarde de lo que estaba programado.

Sonrisas, besos y muchos aplausos. Se escuchan gritos de "¡Presidente, presidente!" ante un Sánchez que casi no cabe de orgullo por el pasillo principal caminando hacia el escenario, donde le acompañaron la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero; el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas; el secretario general del PSOE Málaga, Daniel Pérez, y la diputada en el congreso de la provincia de Málaga, María Nieves Ramírez. Todos se bañaron en abrazos con el presidente, especialmente Pérez,

Uno de los más jóvenes en el acto de Sánchez en Málaga. A.R

Desde su asiento, observa con mucha atención —y admiración— uno de los más jóvenes asistentes del salón, Fran, que solo tiene 19 años y no ha dudado en viajar desde Puente Genil hasta Málaga pasar su mañana de sábado en el inicio de curso socialista, pues le hacía mucha ilusión "conocer al que yo considero el futuro presidente de España, por los valores, por el apoyo que da a los colectivos minoritarios y por todo lo que ha hecho en estos cuatro años".

"Es que le ha faltado al pobre una invasión alienígena", matiza Manolo, de Rincón de la Victoria, que teme a una repetición electoral. "Siempre está en el aire, pero es verdad que tenemos que intentar evitarlo porque al final la gente siempre se cansa de votar y eso hace que al final haya una participación menor. Y al final cuando la gente no va a votar siempre sufrimos los de la izquierda", lamenta.

