Ya están aquí: las temidas medusas llegan a Málaga en los primeros días del mes de julio

se sitúa entre los 23 y los 24 grados. En la zona oeste y centro es algo menor, entre 21 y 22 grados, según informan desde la app oficial de Si han estado en alguna playa malagueña este fin de semana habrán percibido que el agua del mar estaba algo más caliente que en semanas anteriores. El viento de levante sigue soplando, con mayor intensidad en los municipios occidentales, y la temperatura del agua en la zona este de la provincia. En la zona oeste y centro es algo menor, entre 21 y 22 grados, según informan desde la app oficial de Infomedusa

el tipo de medusa más vista por los bañistas ha sido la clásica Rhizostoma luteum, que se caracteriza por su color blanquecino y su gran tamaño. También algunos ejemplares de Rhizostoma pulmo. Así, desde la misma fuente, señalan que este domingo hay una probabilidad media de entrada de medusas en la cosa, especialmente con la subida de la marea. En las últimas horas,. También algunos ejemplares de Rhizostoma pulmo.

Pese a su imponente tamaño, estas medusas no son tan urticantes como sus parientes más pequeñas, esas que todos recordamos cada verano y de color morado o rojizo. Sirven de refugio y transporte para muchas especies de alevines de peces. A no ser que ya estén en el rompeolas, Desde Infomedusa recomiendan no sacarlas del agua y tenerlas vigiladas desde la distancia, pues no suponen demasiado peligro para los bañistas. A las 15.00 horas, en todas las playas de Málaga capital ondeaba la bandera verde.

Solo tienen el aviso amarillo (probabilidad media) por medusas en la app de Infomedusa Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón, donde varios usuarios han alertado de la presencia de estas, aunque de manera esporádica.

