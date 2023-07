Elías Bendodo: "Si Feijóo hubiera sido el presidente del Gobierno, la Expo estaría en Málaga"

El coordinador general del PP y número uno en la lista al Congreso en las elecciones nacionales por Málaga, Elías Bendodo, ha aprovechado esta tarde un acto de su partido en la capital malagueña para darle una nueva colleja al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la eliminación de Málaga la semana pasada para organizar la Expo de 2027. "Si Feijóo hubiera sido el presidente del Gobierno, la Expo estaría en Málaga porque se habría comprometido realmente con esta tierra como hizo la máxima responsable del gobierno serbio", ha dicho Bendodo, quien ha lamentado que la Expo habría sido "la guinda que le falta a Málaga, pero vendrán otros momentos".

Bendodo, que va a pasar gran parte de la campaña en Málaga y, de hecho, mañana mismo ya tiene otro acto en Fuengirola, ha felicitado a Francisco Salado por su reelección al frente de la Diputación de Málaga y ha asegurado que "Málaga ha sido viento de cola en Andalucía para ese cambio apostando desde la moderación, la gestión, el respeto a la gente".

El principal candidato del PP al Congreso por Málaga ha subrayado además que "nunca hemos tenido un presidente del Gobierno que haya ninguneado tanto a Málaga" y ha precisado que "los diputados del PSOE no han dicho nada en esta legislatura".

Patricia Navarro, Juanma Moreno y Elías Bendodo en el acto de Málaga.

En clave nacional, Bendodo ha comentado que "estamos todos liados con el sanchismo y el sanchismo es hacer maldades, manipular y mentir. En esencia es mentir. Ya está bien de tomarle el pelo a la gente". "Cuando decimos que queremos derogar el sanchismo es que queremos derogar la soberbia de este gobierno, sobre todo con Andalucía, derogar la desprotección del estado, las alianzas con los herederos de ETA que se han reído de todos los españoles, o derogar la ley del sí es sí que ha sacado de la cárcel a 120 violadores", ha añadido.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, ha tomado posteriormente la palabra y ha lamentado también que Málaga no vaya a organizar la Expo, aunque ha puesto en valor "la proyección internacional" de la ciudad y del alcalde, Francisco de la Torre, gracias a esa candidatura.

Moreno ha criticado que las elecciones generales sean en julio porque "hay menos participación y no tiene sentido". El presidente del PP andaluz ha afirmado que "en estas elecciones, aparte de la gestión, que ha sido claramente mejorable, valoramos los estilos democráticos" y ha denunciado el comportamiento de Sánchez. "Se puede cambiar de opinión, pero no se puede mentir de manera constante y permanente todos los días durante cuatro años. Eso no lo ha hecho ningún presidente en España", ha recalcado.

El dirigente del PP ha asegurado que "en Andalucía hemos sido maltratados en la gestión del Gobierno, que no ha contado con inversiones ni atención. Se han incumplido todos los objetivos en materia ferroviaria, agua, carreteras y no ha cumplido ni un objetivo".

Sigue los temas que te interesan