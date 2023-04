Toni Morillas, una lanza feminista desde Madrid para unir a la izquierda en Málaga contra De la Torre

Noticias relacionadas Podemos se sale con la suya y la candidata a la alcaldía de Málaga en confluencia con IU será Toni Morillas

Parecía ya imposible un acuerdo entre las fuerzas de izquierda en Málaga para desequilibrar la balanza de la Casona del Parque frente a Francisco de la Torre. No solo porque en la última semana IU y Podemos se hayan dedicado a lanzarse reproches y culpas mutuas por no alcanzar esa confluencia, sino por la cadena de vetos o denuncias de acoso que han sentado precedente. Por eso, la candidatura de Toni Morillas es contra todo pronóstico e in extremis.

A última hora de este Domingo de Resurrección comenzaron a sonar unos rumores que se desataron con la convocatoria de prensa para tratar un “tema relevante en relación a las elecciones municipales del 28M en Málaga”.

Ya a finales de marzo IU y Podemos intentaron llegar a un acuerdo. Los morados plantearon una lista en la que, en “aras de la unidad”, cederían a IU los puestos 1 y 3 siempre y cuando Remedios Ramos no fuera la candidata. Esta había sido designada en la asamblea que Por Andalucía (que incluye a IU, Por Andalucía, Verdes y Equo) había celebrado el pasado diciembre y de la que Podemos, aunque inicialmente estuvo involucrado, acabó desmarcándose.

Izquierda Unida rechazó la propuesta pero, solo dos semanas después, bajo la mano diestra de la dirección nacional, ha terminado retomando las negociaciones y cediendo el puesto de salida de Ramos a Morillas. Fuentes IU reconocieron la misma noche del domingo a EL ESPAÑOL de Málaga que el acuerdo llegaba por orden federal.

“La izquierda es más plural que nunca. El consenso es lo que nos ha permitido articular la pluralidad y llegar a un acuerdo”, explicaba este lunes Morillas mientras que el coordinador andaluz de IU, Toni Valero, la presentaba como “la candidata de todos y de todas por encima de las siglas”.

Málaga la bella es una mujer, que trabaja, que cuida, que no dispone de tiempo, que hace malabares para llegar a fin de mes, pero que a ratitos disfruta su ciudad.



Queremos que esa Málaga, la Málaga que cuida, llegue al ayuntamiento y disfrute de su ciudad a tiempo completo. https://t.co/TTt9MJSuzm — Toni Morillas (@antoniamorillas) April 10, 2023

Morillas nació en Jaén en 1982 en una familiar que le insufló en vena la importancia de la lucha obrera. A los 15, se unió a las Juventudes Comunistas y a los 17 se mudó a Málaga para estudiar Comunicación Audiovisual. Se licenció en 2004 antes de marcharse a Madrid para especializarse en planificación de procesos participativos, aunque no tardó en regresar a la capital.

Militante de IU y del PCA, trabajó entre 2007 y 2011 como asesora técnica de la Oficina de Presupuestos Participativos en la Diputación Provincial, un puesto que le sirvió para posicionarse como referencia en las nuevas formas de gobernanza participativa.

Su primera vez en una candidatura electoral fue en 2008, cuando concurrió como número dos por Málaga en las listas de IU a las elecciones andaluzas, pero no salió elegida. Tres años después, en 2011, concurrió a las municipales como número dos en la lista encabezada por Pedro Moreno Brenes.

En 2014, mientras compatibilizaba las tareas de portavoz en la Diputación, viceportavoz en el Ayuntamiento de la capital, responsable de Política Institucional en la provincia y de Política Municipal en Grandes Ciudades en Andalucía, anunció que no volvería a concurrir. No era, dijo entonces, un paso atrás, “sino todo lo contrario”. Lo hacía para centrarse “con mayor dedicación a las tareas políticas y orgánicas”.

En mayo de 2021 volvió a la primerísima línea política como directora del Instituto de las Mujeres bajo el ministerio de Irene Montero, que ahora deja para volver a Málaga y reforzar el frente de izquierda ante un escenario sumamente desmembrado y con el reto de la unidad que mira ya a las elecciones generales.

En Málaga, en los pasados comicios de 2019, Podemos e Izquierda Unida concurrieron bajo la marca de Adelante Málaga y consiguieron tres concejales: Eduardo Zorrilla, Paqui Macías y Nicolás Sguiglia. Remedio Ramos, cuarta en la lista, entró en el Consistorio en febrero de 2021 tras la marcha de Zorrilla. Este lunes no apareció en la foto de la presentación de Morillas a pesar de que concurrirá como número tres tras Sguiglia y Macías.

Pésima noticia para los especuladores y gran noticia para Málaga: todas juntas vamos a cambiar a un Partido Popular caducado por un gobierno progresista. pic.twitter.com/2WJB7UEF2e — Toni Valero🔻 (@Toni_Valero) April 10, 2023

La ya candidata al Ayuntamiento de Málaga por Con Málaga aterrizó haciendo bandera del feminismo y con el “aval” de haber participado en la primera experiencia de Gobierno de coalición, dispuesta a “poner ese conocimiento y experiencia a disposición” de la ciudadanía.

“Tenemos por delante el reto de parar la venta de la ciudad y de construir una ciudad sostenible, cuidadora y habitable. Estamos en la mejor disposición para hacerlo, por la trayectoria de nuestro grupo municipal y por el acuerdo entre seis organizaciones decididas a ensanchar una propuesta con la que ganar el Ayuntamiento de Málaga para ponerlo al servicio de la mayoría social”, dijo en la presentación.

En clave nacional, su candidatura es un ejemplo más de los pactos que Podemos e Izquierda Unida decidieron armar en diciembre para las elecciones municipales a la espera de que Yolanda Díaz diera un paso al frente con Sumar. No sucedió hasta el pasado 2 de abril, cuando se abrió una brecha más entre los morados y las demás formaciones por su negativa a arropar a Díaz antes de llegar a un acuerdo conjunto. Multitud de dirigentes de IU sí respaldaron a la vicepresidenta. Entre ellos, Morillas,

