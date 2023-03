Elías Bendodo asegura que la cúpula del ministerio de Igualdad es "un peligro para España"

“Gobierno de colisión, no de coalición”. Así ha definido el número 3 del Partido Popular, Elías Bendodo, al actual Ejecutivo de España, después de la tensión vivida esta semana entre los socios por la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’. El coordinador general de los populares ha aprovechado su visita a Málaga para apuntar directamente al presidente, Pedro Sánchez, después de la tensión entre la parte del PSOE y Unidas Podemos del Gobierno.

Así, ha criticado que el pasado martes Sánchez no asistiera al Congreso de los Diputados para votar este cambio jurídico: “No tuvo valentía. Después de 750 revisiones y 75 puestas en libertad, el PP ha dado la cara votando con el Partido Socialista, pero el presidente, no. Se quedó en el despacho y no pudimos contar con su apoyo”, ha afirmado.

Del mismo modo, ha manifestado que Sánchez “no se atreve” a destituir la cúpula del ministerio de Igualdad, que es “un peligro para España”: “Que venga y pida perdón, porque lo peor que hay en política es no dar la cara”.

Todo ello, mientras las partes del Ejecutivo se lanzan cuchillos entre calificativos como “fachas y radicales”: “Esto es inédito. Sánchez se ha unido a ese populismo. Son socios que día a día sobreviven a insultos. Los españoles no nos merecemos esta agonía, que aguanta aunque se maten vivos entre ellos. No tiene salvación y pretenden hundir al país con ellos”.

Elías Bendodo ha subrayado que Sánchez pasará a la historia (en referencia a sus palabras durante el acto de homenaje a Almudena Grandes): “Lo hará dentro de poco, con un balance basado en la ley del ‘solo sí es sí’, la eliminación del delito de sedición, el abaratamiento de la corrupción, el indulto a los golpistas en Cataluña…”.

Caso ‘Tito Berni’

Pero no han sido los únicos objetos de su crítica. El coordinador general se ha referido también al caso ‘Tito Berni’, enfatizando que el PSOE “vuelve a las andadas” para gastarse el dinero “de todos en prostitutas y coca”: “Para nosotros no es una sorpresa porque ya lo hicieron con los ERE”.

“El socialismo decía que era cuestión de cuatro golfos y ahora dicen que son cinco diputados. Pues que sepan que esos cuatro golfos se han llevado por delante a dos presidentes de la Junta y unos pocos consejeros. Que tomen nota de cómo están enfocando este caso”.

Bendodo también ha apuntado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, señalando que “tiene que decir” dónde está el teléfono y la tablet de Tito Berni para ver qué datos hay: “No quiero pensar que estemos ante las tres piezas de una operación perfectamente diseñada para tapar este escándalo”, ha dicho.

Así, ha insinuado que existe una hoja de ruta en la que primero hubo un chivatazo para taparlo (con dimisiones en el entorno canario), con la puesta en libertad del implicado (“¿no querrán destruir pruebas?”, se ha preguntado) y con la petición de compra de los dispositivos móviles para evitar que se conozcan las pruebas.

