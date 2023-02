Las universidades privadas en Málaga: la Utamed, desbloqueada; la X El Sabio y la Europea, pendientes

¿Cuántas universidades privadas operarán en los próximos años en la provincia de Málaga? La respuesta a este interrogante sigue en el aire, pendiente de que se despeje definitivamente el complejo entramado administrativo y legal que han de superar aún muchos de los proyectos activados.

Y el grado de madurez de las iniciativas es variado. Mientras la que está llamada a ser la primera universidad privada 100% online de Andalucía, la Utamed, cuya sede física estará situada en la capital de la Costa del Sol, afronta la recta final del camino, otras propuestas de gran envergadura, como las protagonizadas por la Alfonso X El Sabio y la Europea de Madrid, siguen a la espera.

Superado el nuevo aval del Consejo de Gobierno andaluz, que ha corroborado todos los informes favorables a la propuesta, resta la confirmación por parte del Parlamento andaluz, algo que se da por seguro dada la mayoría absoluta del Partido Popular.

Con viento a favor, la intención de los promotores de la iniciativa es que la nueva universidad pueda empezar a operar en el curso 2024-2025. "Antes es imposible, porque por delante queda montar una universidad, con todas las facultades y titulaciones", reflexionan fuentes cercanas.

Paco Ávila, presidente de UTAMED.

"En Andalucía necesitamos una universidad online desde hace más de veinte años; hay un elevado porcentaje de población que, por condiciones laborales, económicas o personales, no puede acudir a Cataluña o Madrid a examinarse", reflexiona Paco Ávila, presidente de la Utamed.

Esta universidad cuenta con el respaldo empresarial de Grupo MEDAC, MasterD y Vocento, y, sobre todo, financiero KKR, una multinacional estadounidense de administración de fondos de inversión y capital de riesgo. Con sede en Nueva York, ha completado más de 400.000 millones de dólares de inversiones de capital riesgo desde sus inicios.

La propuesta inicial de la universidad online, según los detalles aportados por la Junta, incluye cinco centros: las facultades de Empresa Digital, Tecnología y Derecho, y de Humanidades y Ciencias Sociales; una Escuela de Doctorado; un centro de I+D+I, y otro de emprendimiento y transferencia.

Desde la Utamed han precisado que la formación incluirá seis grados:

Economía digital y Business Intelligence Marketing Digital Derecho (mención: nuevas tecnologías) Comunicación digital y Periodismo Educación Infantil (mención especial en tecnología) Educación Primaria (mención especial en tecnología)

A esta formación sumará siete másteres:

Dirección de empresas digitales Emprendimiento e innovación Automatización e inteligencia artificial Tecnología educativa y digital Ética digital Ejercicio de la Abogacía Formación del profesorado

También pondrá en marcha un doctorado basado en la sociedad digital y la tecnología y tres líneas de investigación: Tecnologías educativas, Ética en la era digital y Economía digital.

A la espera de la X El Sabio y la Europea

El desbloqueo casi completo del proyecto de la Utamed contrasta con la lentitud con la que avanzan los trámites de las dos grandes universidades privadas proyectadas sobre parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Málaga: la Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea.

Según fuentes consultadas, esta última cuenta ya con el informe de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA), si bien el mismo incluye algunos reparos que habrán de ser corregidos. En el caso de la propuesta de la X El Sabio, está en proceso de análisis por parte de este mismo organismo.

Con todo, y a la espera de que se produzcan nuevos avances, es factible pensar que el procedimiento quede completado antes de que finalice este ejercicio. Hay que recordar que ambas instituciones disponen de un plazo inicial de dos años para completar la tramitación y disponer de las autorizaciones necesarias para operar en Andalucía. No obstante, en el supuesto de que se supere este calendario, las propias condiciones de la concesión municipal abren la puerta a la prórroga del periodo.

El peso de estos dos centros para la capital de la Costa del Sol es mayúsculo. Sirva recordar que a cambio de la explotación durante 50 años de los terrenos aportados por el Consistorio, las dos entidades se comprometen a abonar un canon total de unos 127 millones de euros.

Rechazo al proyecto de EADE

Una situación más complicada es la que tiene el proyecto presentado por la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas (EADE) para implantar la Universidad de la Costa del Sol. En este caso concreto, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la orden de la Consejería de Universidad rechazando iniciar la tramitación como anteproyecto de ley de esta solicitud, que fue presentada en julio de 2018.

De acuerdo con el argumento dado a conocer, el pronunciamiento negativo se produce después de observar que la documentación aportada por la entidad promotora "no permite acreditar el cumplimiento de algunos de los requisitos mínimos exigibles por la Ley Andaluza de Universidades".

"Se concluye que la propuesta no dispone de un proyecto de investigación adecuado y no queda acreditada la disponibilidad de las instalaciones, medios y recursos establecidos para el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento", justifican desde la Administración regional, que añade: "No se aportan las garantías necesarias para avalar el funcionamiento de dicha institución académica. En el expediente de este proyecto constan, además, los informes desfavorables de la DEVA y del CAU".

Tampoco parece haber buenas expectativas con la Universidad Privada Antonia Guerrero, que se proyecta en Estepona, que meses atrás recibió "informe negativo por unanimidad" por parte del Consejo General de Política Universitaria. Si bien el mismo no era vinculante, sí era preceptivo, pudiendo condicionar la operación.

Sigue los temas que te interesan