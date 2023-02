Frustran un intento de fuga en la cárcel de Alhaurín de la Torre: el recluso tenía fotos aéreas del centro

Los funcionarios de la prisión de Alhaurín de la Torre han frustrado este jueves un intento de fuga de un recluso letón que tenía tres fotografías aéreas de la cárcel alhaurina y, según explican fuentes penitenciarias, "eso hizo saltar todas las alarmas".

"Los funcionarios han abortado lo que tras las averiguaciones pertinentes por parte los mismos era un posible intento de fuga", han recalcado estas fuentes, que han detallado que este interno estaba en segundo grado.

Al descubrir las imágenes aéreas de la prisión alhaurina, el funcionario del módulo avisó al Jefe de Servicio y tras conversar con el recluso vieron que estaba viendo la forma de escapar.

Según precisan, este ciudadano letón ya se había fugado de su país, tenía orden de busca y captura y contaba con diversas identidades. "Debemos recordar la dificultad y peligrosidad que tiene este centro penitenciario por la cantidad de personas que hay, ya sean presos o penados, y pertenecen a bandas criminales o crimen organizado", afirman estas fuentes penitenciarias. El interno ha sido separado del resto de reclusos y ha sido trasladado al módulo 7.

Ya hubo un intento de motín

El día a día en una cárcel como la de Alhaurín de la Torre, con centenares de reclusos por todo tipo de delitos, no es nada sencillo. La asociación Tu abandono me puede matar ya denunció en noviembre un intento de motín de los presos del módulo 6, que se sumó al de días anteriores cuando, tras varios cacheos, dos internos del módulo 11 alentaron a sus compañeros de cárcel a no entrar en el comedor.

"La situación en la prisión de Alhaurín de la Torre es brutal y muy crítica ante la falta de personal y la antigüedad de las instalaciones", indicaron desde este colectivo.

Sigue los temas que te interesan