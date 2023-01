Barbas equivocadas y abuelas emocionadas: la cabalgata de Málaga, en la memoria de los Reyes Magos eméritos

Las historias nacen de repente, pero los recuerdos que generan acaban perdurando en la memoria para la posteridad. Las anécdotas, igual, y las de los eméritos Reyes Magos de Málaga y las de sus colaboradores hacen que la emoción crezca, el interés dure y la intriga se abra paso para saber cómo terminan. En la iglesia de San Julián, sede de la Agrupación de Cofradías, se narran relatos protagonizados por barbas cambiadas, abuelas emocionadas e, incluso, bigotes perdidos.

El exhermano mayor de la Cofradía de La Columna, José Losada, aún guarda en su memoria los nervios y las ganas de salir a pasear las calles vestido de Su Majestad aquel 5 de enero de 1990: "He sido el único Rey Mago que ha llevado la barba de Melchor en lugar de la de Gaspar". El emérito cuenta cómo su compañero se equivocó al escoger la barba que iba a ponerse para el momento de las fotos: "Nadie lo vio y nadie lo sabe, pero si miras las fotografías de ese año, te darás cuenta".

José Carlos Garín, exhermano mayor de la Salud y Rey Mago en 2016, describe lo que sintió al recorrer el Centro de la ciudad. Habla emocionado de cómo su propia ilusión, la de los niños y, sobre todo, la de los adultos, lo embriagaron de tal forma que todavía hoy, y cada vez que llega la fecha señalada, se pasea por sus propios recuerdos y revive la magia que tuvo la suerte de regalar durante unas horas.

"Cuando vas por la calle, ves a personas adultas llorando de ilusión por el espectáculo que están viendo". En 2023, José Carlos es un adulto que revive esta época a través de los ojos de un niño: "Soy un amante de estas festividades y de los Reyes Magos, no me he perdido una cabalgata ni siendo mis hijos mayores".

A través de los recuerdos, la archivera de la Agrupación de Cofradías, Trini García Herrera, dedica gran parte de su emoción y cariño por la cabalgata a gracias a Sara Luque, sastre de Sus Majestades hasta su fallecimiento: "Los trajes que diseñó Sara son inolvidables. Era muy luchadora y valiente".

Han sido muchos los años que Trini ha ayudado en la organización del evento; de su memoria no se borrará el día en que se le olvidó llevar la barba y el bigote del rey Gaspar: "Pedro Ramírez no tenía ni barba ni bigote, por lo que tuvimos que cortar pelo de la peluca para salvar el día".

Y como estas anécdotas, cientos de pequeños relatos recorren los disfraces, paseos y personas que la cabalgata y los distintos Reyes Magos crean y reviven a través de las palabras una y otra vez. Las historias surgen de repente, y los recuerdos, también.

