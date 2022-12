Elías Bendodo ya está "colgado" en la sede del PP en Málaga

Elías Bendodo es ahora uno de los pesos pesados del PP nacional. Desde su puesto de coordinador general trabaja codo con codo con Alberto Núñez Feijóo con el objetivo de que los populares vuelvan a presidir el Gobierno tras las elecciones generales que tendrán lugar, si no hay adelantos, en noviembre del próximo año. Al acceder a ese cargo renunció a mantener la presidencia del PP en Málaga, en la que estuvo 14 años y que ha sido asumida por Patricia Navarro.

Dice Bendodo con sorna que se ha despedido de sus compañeros de partido en Málaga más veces que el torero Antoñete y este viernes lo ha vuelto a hacer, aunque esta vez estaba más justificado ya que han puesto su fotografía en la pared donde aparecen ex presidentes del partido. "Solo hay tres días buenos como presidente del PP en Malaga: cuando te eligen, cuando te vas y cuando te ponen el cuadro", ha afirmado un sonriente Bendodo señalando que todo lo demás son "victorias, derrotas y responsabilidad".

Bendodo, como él mismo ha dicho, ya está "colgado" en ese muro de la fama pepero en el que también están las fotografías de los ex presidentes provinciales del PP Joaquín Ramírez, Manuel Atencia, Federico Souvirón, José Miguel Fernández Pelegrina, Antonio Jesús Valero o Luis Vázquez Alfarache, que han acompañado al actual número 3 del partido en España en el acto, así como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, o la consejera de Economía, Carolina España, entre otros muchos.

Bendodo durante su intervención junto a Navarro y varios ex presidentes provinciales del PP.

La actual presidenta, Patricia Navarro, se ha deshecho en elogios a la figura de Bendodo y espera que este evento le haya servido como "muestra de ánimo, de fuerza, de energía porque sabemos que la vas a necesitar para terminar con esta pesadilla que está viviendo España". Navarro le ha trasladado a Bendodo prácticamente la responsabilidad de ganar las elecciones generales, ante el resoplido del coordinador general del PP y las risas de los asistentes, que estaban entregados a la causa porque, además del homenaje en sí, el acto ha sido un mitin electoral dirigido a los suyos. Una forma de cargar pilas ante los duros meses de trabajo que quedan por delante con las municipales de mayo y las generales de noviembre.

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le han debido pitar este mediodía los oídos porque Bendodo no ha parado de citarle en su discurso. Y no ha dicho nada bueno de él. “Sánchez está enfermo de poder, le da igual todo con tal de mantenerse unos meses más sentado en la Moncloa. Está encerrado y cada día más lejos de la calle”; “el Gobierno cree que la gente es tonta. La gente habla en las comidas de navidad y va a hablar de las barbaridades que está cometiendo el Gobierno. No hay quien reconozca a Pedro Sánchez”; “Sánchez antepone su agenda electoral al estado de derecho. Ningún presidente español había llegado tan lejos ni pasadas tantas lineas rojas. Es un gobierno a palos, en el que no se hablan. Son dos equipos de futbol en un derbi permanente”; “Sánchez solo habla con Bildu y Esquerra, los que quieren romper España, con nadie más. En el PSOE al que habla le cortan la cabeza. Que le pregunten a Leguina"; “Sánchez confunde la democracia con la demoscopia. Solo le preocupan las encuestas y si no le gustan obliga a que las cambien”... Y así un buen rato.

Frente a la "pesadilla antes de Navidad" realizada, según Bendodo, por Sánchez y su gobierno, el coordinador general del PP ha afirmado que su partido defenderá "la moderación y el diálogo porque es el camino". "Nosotros hablamos de lo importante como la cesta de la compra o la gestion real de los fondos europeos", ha dicho Bendodo, quien ha criticado que Sánchez "ha subido los impuestos 26 veces y así no se puede recuperar la economía, eso es de primero de Económicas".

El 2023 se presenta calentito desde el punto de vista electoral y habrá muchas más intervenciones de este tipo de Bendodo en Málaga, así como del resto de partidos políticos. Si les gusta la política se lo van a pasar bien.

