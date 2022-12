El fotógrafo Daniel Pérez, Premio Andalucía de Periodismo con una imagen del incendio de Mijas

Daniel Pérez García-Santos se ha convertido en el ganador en la modalidad de Fotoperiodismo de los Premios Andalucía de Periodismo por su fotografía titulada 'Muralla de Fuego', realizada para la Agencia EFE y publicada en las portadas de los principales medios locales y nacionales de prensa escrita como El País, El Mundo o ABC... La instantánea se tomó en el incendio que afectó a la Sierra de Mijas, en Málaga, durante el pasado mes de julio. Según declaran desde la Junta de Andalucía, el jurado ha puesto en valor la dificultad del momento de su captura, la excelente calidad técnica de la imagen que refleja la magnitud del incendio y el horror del fuego, así como la meritoria y arriesgada labor de los pilotos del helicóptero del Plan INFOCA ante los peligros que se enfrentan los efectivos y dispositivos dedicados a la lucha contra los incendios forestales.

El malagueño ya recibió hace apenas unos días una mención especial en la decimotercera edición del Premio de Periodismo Ciudad de Málaga con una imagen de otro incendio que azotó gravemente a la provincia de Málaga, el forestal de Sierra Bermeja el pasado 2021. Esta entrega fue ganada, en la categoría de trayectoria profesional por el fotógrafo Emilio Morenatti.

La mención especial en el Premio Ciudad de Málaga. Daniel Pérez EFE

El fotoperiodista ha confesado a este periódico que aún no termina de creerse el Premio Andalucía de Periodismo. "Es de esos premios que siempre has visto que tenían los grandes de la fotografía de Andalucía. No me lo creo. Estoy muy contento", ha expresado a EL ESPAÑOL de Málaga Daniel Pérez.

La foto premiada en la modalidad de Fotoperiodismo en los Premios Andalucía de Periodismo. Daniel Pérez - EFE

Resto de premiados

Por otro lado, el periodista Paco Lobatón ha sido distinguido con el Premio Andalucía de Periodismo en la modalidad de Mejor Trayectoria Profesional por unanimidad del jurado de la XXXVII edición de estos galardones, reunido ayer, lunes. El Gobierno andaluz reconoce así la prolífica trayectoria profesional del periodista jerezano, que ha dedicado casi toda su carrera a programas informativos de TV y ha liderado proyectos televisivos innovadores y de gran impacto como el espacio de búsqueda de personas desaparecidas 'Quién sabe dónde'. El premio a la Trayectoria Profesional se entrega por segundo año, después de que en la pasada edición se concediera a la reconocida presentadora de radio y televisión María Teresa Campos.

Paco Lobatón, en un camino rural cerca de su casa en el Aljarafe de Sevilla, en julio de 2022. Eduardo del Campo

La Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía ha dado a conocer el fallo de la XXXVII edición de los Premios Andalucía de Periodismo, dotada con 10.000 euros en cada una de sus modalidades, con las que también han sido distinguidos Silvia Moreno Narváez, en la categoría de Prensa; Ana Belén de Gracia González, en Radio; el programa 'Espacio Protegido', en Televisión; Daniel Pérez García-Santos, en Fotoperiodismo, y Marcelo del Pozo Pérez, en la modalidad de Proyección Internacional de Andalucía, que también se otorga por segunda vez en esta edición.

