El blog de hoy trata de cosas muy normales en su vida y de cosas que algún día serán perfectamente normales para mí como guiri. Algunas ya lo son. Muchas cosas son diferentes aquí, donde nací y viví antes de venir a España. Y eso es sobre todo algo muy bueno: imagínate que fuéramos todos iguales. Qué aburrido. Encontrar el equilibrio entre adoptar nuevos hábitos y rutinas y mantener algunos que están grabados en tu ADN es todo un viaje. Hoy compartiré con vosotros algunas de estas cosas.

¿Dónde vives? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Por qué no? Esta no es una conversación durante una cita o una reunión de amigos. Es lo que puede ocurrir fácilmente cuando se está en una cola en el mercado de abastos o en cualquier otro lugar público, donde la gente espera su turno. Aquí las conversaciones entre desconocidos se desarrollan rápidamente. A uno le gusta hablar y le gusta hablar en grupo y, a veces, todos a la vez. La diferencia entre el ruido en un café o bar en Málaga al de Alemania no puede ser mayor.

Mientras estamos en un mercado o en algún bar concurrido, un tema recurrente es la conciencia espacial. Crees que estás perfectamente cómodo estando de pie o sentado, cuando alguien llega y de manera subconsciente decide que, tu espacio es ahora también el suyo. La alarma de invasión del espacio del norte de Europa suena de inmediato, pero tras un breve estallido de disgusto interno, prevalece la diplomacia y todos nos ponemos al lado del otro.

Hay hábitos a los que es imposible adaptarse. El desayuno, el segundo desayuno (qué magnífico invento español) y la comida a las 14.00 ya han sido adoptados e incorporados a la rutina diaria, y me alegro de tomar un poco de merienda por la tarde. ¿Pero cenar a las 22.00? No, imposible. En un restaurante no reservamos mesa antes de las 21.00, para no estar solos, pero en casa no cenaríamos después de las 20.00. Si no, no dormiría en toda la noche.

Por favor y gracias. Lo uso con demasiada frecuencia en tiendas, bares y restaurantes. Sé que no son gente maleducada ni antipática, sino todo lo contrario, pero uso estas palabras con moderación cuando pido algo o me sirven la bebida o la comida. Me resulta difícil cambiar este hábito, pero estoy intentando reducir el uso de por favor y gracias. Y cuando no los uso, acabo sintiéndome maleducado.

Conocer a desconocidos y darles un beso en la mejilla y abrazar a tus amigos varones me sigue pareciendo un poco incómodo, pero también representa algo muy típico de la vida en esta parte de España. Calidez, apertura y generosidad. Algún día me parecerá muy normal. También es un poco formar parte de ti y eso me gusta.

Compartir la comida, un concepto que no es común en las otras culturas europeas que he vivido en mi vida, aquí es normal. Y me encanta. Imagínate salir con un grupo de amigos y pedir muchos platos diferentes que luego compartís entre vosotros. Mucha más variedad que tu propio plato de comida y una forma estupenda de interactuar. Ahora casi nunca pedimos comida solo para nosotros, todo es para compartir. Creo que también acabas comiendo menos. Y siempre hay pan, mucho pan, con casi todos los platos.

Podría escribir un blog sobre los ridículos horarios de los partidos de fútbol en este país, pero he aprendido a vivir con ello. Bueno, más o menos. Pero cuando los mejores programas de televisión empiezan pasadas las 22.00 horas y no terminan hasta la 1.00 de la madrugada, me cuesta. Cuando recuerdo que acaban de cenar cuando estoy pensando en irme a la cama, todo empieza a tener mucho más sentido.

Experimentar y aprender sobre culturas diferentes, sus hábitos, tradiciones y costumbres ampliará tu mente y te convertirá en una persona más tolerante. Acéptalo, participa y adopta las cosas que te gusten, ignora las demás.

