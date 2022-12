Málaga comenzará la semana con aviso amarillo por fuertes lluvias en la Costa del Sol y Guadalhorce

Noticias relacionadas Los hoteleros esperan una ocupación del 55% en Málaga para el mes de diciembre

Parece que será un puente, o un acueducto, mejor dicho, pasado por agua en la provincia de Málaga. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaba de activar el aviso amarillo por fuertes lluvias durante la jornada de este lunes en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce. La alerta estará activa a partir de las seis de la tarde de este lunes y se prolongará, de momento, hasta las seis de la mañana del martes. Se espera que las precipitaciones acumuladas en una hora alcancen los 15 mm.

El panorama para el resto de la semana será similar en toda la provincia. De momento, se esperan lluvias para la tarde del miércoles y para las jornadas del jueves y el viernes. Durante el fin de semana, Aemet prevé que se abrirán un poco los cielos, sin descartar algún chaparrón, aunque habrá que esperar a que vayan pasando los días para ir dando una predicción con más detalle.

En cuanto a las temperaturas, estas no serán especialmente frías en Málaga capital con mínimas de 13 y máximas de 20 grados la próxima semana. En cuanto a los municipios, la situación se enfría un poquito más, pero no demasiado. En Ronda, mínimas de 8 y máximas de 15 y en Antequera, mínimas de 6 y máximas de 15 con posibilidad, además, de tormentas el martes. En Marbella, mínimas de 10 y máximas de 20, y en Vélez-Málaga mínimas de 9 y máximas de 21 con menos probabilidad de lluvias. La Axarquía no cuenta con el aviso amarillo.