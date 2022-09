Una cuadrilla de Benalmádena vence en el 55 Concurso Nacional de Albañilería “Peña El Palustre”

La cuadrilla conformada por el oficial José Manuel Aliaga y el ayudante Jorge López, provenientes de Benalmádena Costa (Málaga), se han alzado este domingo con el primer premio del 55 Concurso Nacional de Albañilería “Peña El Palustre” —Certamen Manuel Peláez Santiago—,. Esta competición se celebra desde el año 1967, es considerada por profesionales de toda España como “la Champions League de la albañilería” y ha sumado así una nueva edición exitosa en la plaza del Padre Ciganda del barrio malagueño de El Palo.



“Nos gusta mucho el oficio y nos gusta mucho el concurso. Siempre venimos con la esperanza, pero es muy difícil y hay muchas cuadrillas muy buenas. Ahora, a disfrutarlo”, ha afirmado Aliaga, que participó por primera vez en 2004: “Ya casi no hemos faltado a ninguno. Este concurso es una pasada, muy bonito”, ha dicho. “Al que le guste el oficio, esto es un enganche. Nosotros estamos deseando que llegue cada año para apuntarnos y seguir. Es fascinante, viene gente de ahí fuera, hacen unos trabajos impresionantes… Y te gusta”, ha completado López.



Se trata de la primera ocasión que esta cuadrilla ha conseguido el primer lugar, con un importe en metálico de 6.000 euros más trofeos; aunque sí han conseguido en varias ediciones anteriores ser galardonadas entre los nueve primeros puestos. Otros dos equipos ya clásicos de este concurso han completado el podio: Aleix Planas y Vasile Safta, de Vila-Seca (Tarragona), han quedado segundos —trofeos y 2.500 euros—; mientras que Javier Fernández y Oscar Miguel Tejera, de Plasencia (Cáceres), han resultado terceros —trofeos y 1.500 €—.



Así, han sido premiadas hasta nueve cuadrillas de las trece que han conseguido tener el ejercicio terminado y en pie a las 13:00 horas, casi cinco horas después de recibir los planos y descubrir por primera vez qué figura debería construir. En torno a una treintena de cuadrillas han participado en el concurso, del que el jurado ha tenido que ampliar el plazo establecido de cuatro horas de trabajos.



“La pieza de este año son tres arcos sobre tetraedros. La dificultad geométrica que tiene son los círculos inscritos en los triángulos, que provocan que los concursantes tengan que hacer unas cerchas desmontables”, explicaba a media mañana el miembro del jurado y autor de la figura, Raúl Rejón. “La prueba es difícil”, admitía la presidenta de la Peña “El Palustre” y de la comisión organizadora del concurso, Mari Carmen Peláez, que también celebraba la alta afluencia de público para ver a estos “verdaderos artistas”.



Esta edición ha sido la primera en la que Manuel Peláez Santiago, alma máter del concurso junto con su hermano Demófilo, no ha dirigido la comisión organizadora. El año pasado dejó el cargo por motivos de salud, tras lo que la nueva comisión aprobó por unanimidad rebautizar el concurso con su nombre y hacerle presidente honorífico de la misma.



“Mi pasión ha sido siempre mi familia, la albañilería y los toros, por ese orden. He estado estos 54 años, desde que fundamos el concurso hasta última hora, a pie del cañón: por la peña, por mi barrio, por Málaga… y porque me gusta mucho la albañilería y la Peña El Palustre”, ha expresado Manuel Peláez Santiago justo antes de la entrega de premios.



Además del primer puesto, la cuadrilla de Benalmádena Costa ha recibido el premio Bricomart como cuadrilla de la provincia de Málaga mejor clasificada, consistente en 1.000 euros en materiales; mientras que el memorial Demófilo Peláez Santiago “Coraje y corazón”, dotado con 600 €, ha ido para Ramón Llamas —de Herrera (Sevilla)— por su “entrega y entusiasmo por el concurso tras una larguísima trayectoria desde la época en calle Palustre, agradeciendo que vuelva a participar una vez superados sus problemas de salud”.

Además, en esta nueva edición del histórico certamen, también se ha convocado un concurso de fotografía digital. Con el título “La albañilería hecha foto”, los asistentes podrán presentar hasta tres imágenes realizadas durante el concurso mediante las redes sociales de la peña o al correo electrónico fotografia.pelpalustre@gmail.com. El primer premio de esta competición paralela es de 200 euros para la mejor instantánea.

Sigue los temas que te interesan