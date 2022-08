Guillermo Díaz (II): "Nos gustaría tener a los candidatos de las municipales después del verano"

Ciudadanos afronta el verano más decisivo de su historia desde que se fundara en Cataluña en 2006. Los malos resultados encadenados en varios comicios claves (en la Comunidad de Madrid y Andalucía han desaparecido) han acelerado un proceso de refundación que comienza a desvelarse ahora.

El primero de los pasos dados pasa por establecer una guía de acción sustentada en un dogma: "La libertad en el sentido más amplio y puro de la palabra". Una tesis en la que rechazan "la política clientelar de la identidad" que desde el Estado se está llevando a cabo, el nacionalismo o la intromisión de lo público en la escena personal. Todo ello con un fin: remontar unos escenarios demoscópicos complejos.

En esta segunda entrega, el diputado liberal por Málaga Guillermo Díaz analiza la situación política de la capital, con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2023: "Estaremos en los máximos (pueblos) posibles".

¿Cómo ha quedado el partido en Andalucía después del 19-J?

Se va a nombrar a una gestora en breve. Hemos sufrido un revés importante y tenemos que recomponerlo todo rápido.

Yolanda Díaz ya ha dicho que no le da tiempo a llegar a las municipales. ¿Va a tener Ciudadanos una marca y unos cabeza de lista para esa fecha?

Nosotros no queremos proteger a nuestro partido ni nuestra imagen personal porque nuestro proyecto sea nacional. Yolanda Díaz sí protege una marca personal en la que todo gira en torno a ella. En nuestro caso, defendemos una idea de España muy concreta que llega desde lo municipal a lo Europeo.

Hablemos del partido en clave municipal: Noelia Losada.

Yo creo, y mucha gente de dentro y fuera del partido también lo piensa, que Noelia Losada es posiblemente una de las concejalas más eficaces en su labor que ha tenido el Ayuntamiento de Málaga en mucho tiempo. Es valorada por la oposición, por sus compañeros de Gobierno de derecha a izquierda. Es lo mejor que le ha pasado a la formación en Málaga desde hace bastante.

Es verdad que estamos en una situación demoscópica en la que tenemos que ecualizarnos. Hay muchas cosas que hace Cs en el Ayuntamiento, pero cuando llegan a la gente se encuentran con algo muy bueno que no saben quién ha estado detrás. ¿Cuál es el problema? ¿Es una disyuntiva? ¿Hay que elegir entre tu partido y el interés general; entre tu partido y la gestión? No vamos a someternos a ello, por lo que tenemos que conseguir que todo el mundo se entere de que Noelia Losada es de Cs y todo el trabajo que se realiza en Cultura, Deportes y Teatinos lo hace una concejala de Cs.

Esa es la pelea que tenemos que dar. Hay partidos que dirimen esta disyuntiva de forma muy clara, y ahí está la historia judicial. Entre su partido o el interés general, siempre escogen el partido. Está el ejemplo del bolso en el escaño con tal de no dimitir y entregar la presidencia del Gobierno a alguien apoyado en Bildu y Esquerra. Pero también en otras muchas ocasiones: eso hace un daño enorme a España. Si tenemos que elegir entre mi partido o Málaga, sufrirá mi partido. ¿Qué pasa? Queremos que esa disyuntiva no se dé.

Ha sido el gran lamento de todos los candidatos a la Junta: “Hemos hecho todas las cosas buenas (Universidades, Economía, Turismo, Justicia…), pero las medallas se las ha colgado el PP”. Quizá también ha de ir por ahí la capitalización de los éxitos de Noelia.

Creo que el gran problema está en que la gente tiene muchos problemas y un tiempo muy limitado para informarse de la política: llegar a fin de mes, encontrar trabajo el que no tiene, mantenerlo el que sí, llevar a los niños al colegio, pagar la luz, ver cuanto sube la compra, saber si puedes ir de vacaciones… Y cuando se fija en los políticos, tiene tres minutos. La gente conoce al alcalde, del que tengo buena opinión, y piensa que todo lo hace él. Pero no es así; hay muchas cosas que no hace él y que incluso ni él haría. Muchas de esas cosas vienen por Noelia y por Cs.

Algunas como plantarle cara a ciertas personas de Unicaja. Eso lo ha hecho Cs y luego se ha sumado gente, pero si tiramos de hemeroteca, Noelia fue la primera. Yo he tenido conversaciones telefónicas en las que nos decían que era un pope, alguien intocable. Ella ha arrastrado a los demás a esa posición. No es fácil, lo cómodo es lo otro. Nosotros tenemos que lograr que eso se valore: el Astoria, el Cerro del Villar… Si yo volviera al pasado, que es como echar la quiniela el lunes, diría que hay que coger cabezas de gobierno. Si es el alcalde quien se va a llevar el mérito, tienes que tener más alcaldes y más presidentes.

103 municipios. ¿Dónde va a estar Cs?

Estaremos en los máximos posibles. Pero todavía no sé en qué condiciones. Sé que vamos a estar en muchos. Ya ni en nuestro mejor llegamos a todos, pero la idea es estar en los más posibles. Tampoco es algo que dependa de mí. Ahora estamos en un proceso que tenemos que fijar cuanto antes para las municipales. Nos gustaría tener la mayoría de candidatos para después del verano. De esta forma, existirá la posibilidad de presentar un proyecto estable a la hora de ir a las elecciones. Vamos a trabajar para presentarnos en los más municipios posibles, pero sobre todo, que los candidatos se sepan cuanto antes.

¿Nuria Rodríguez por Mijas, por ejemplo?

Eso no me corresponde a mí decidirlo. Mijas es uno de los sitios donde más concentración de talento tiene Ciudadanos. Desde José Carlos Martín hasta Nuria hay un abanico muy amplio de personas muy válidas. Ojalá nos pasara mucho lo que vemos en Mijas, donde hay mucho que elegir. Y Torremolinos, con David Obadía, que ha entrado en gobierno hace poco y solo me llegan buenas noticias.

