Los pueblos de Málaga gastan más agua de la que producen: Archidona mantiene el corte de suministro

La sequía empieza a notarse en Málaga. El verano meteorológico se ha iniciado con una ola de calor temprana a otros años y esto unido a las insuficientes precipitaciones han hecho que municipios como Archidona estén teniendo una escasez de agua. Otros términos como Mollina, Alameda, Humilladero y Fuente de Piedra han anunciado restricciones preventivas, entre las que se incluyen la prohibición de uso de agua de las redes municipales para el riego de huertos, el baldeo de calles, llenado de piscinas o lavar vehículos.

En Archidona sus habitantes están notando que en algunas zonas el agua no llega o en otras, en determinados días, esta lo hace con poca presión. Debido a esta situación se han instalado cortes de suministros que van desde las 0:00 hasta las 7:00 am mientras la situación no mejore. Además, se han dotado de camiones cuba para que los vecinos no tengan que hacer acopio de agua.

EL ESPAÑOL de Málaga en conversación con la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, y José Rodríguez López, dueño del Restaurante Picasso explican la situación.

Cortes y poca presión

Los vecinos del municipio malagueño de Archidona han notado cortes en el suministro de agua, aunque no todos ellos. José Rodríguez, dueño del Restaurante Picasso indica como en su caso "no estamos notando casi nada". El hostelero explica que están mirando para gastar menos agua y como "sabemos que otros bares sí, pero particularmente no" en lo que respecta a la falta de suministro en su local.

Este vecino cuenta que "en casa, alguna noche sí que hemos notado poca presión del agua, pero en otras ocasiones no. Pero hemos tenido agua" aunque señala como pasan pocas horas en casa por estar en el bar trabajando.

La alcaldesa de Archidona explica como otra de las medidas que tomaron ante esta decisión de realizar cortes de suministros de madrugada ha sido la instalación de camiones cuba, debido a que en el periodo de 7am a 0:00 había viviendas que no tenían agua.

Mercedes Montero señala como "pusimos el camión cuba como un complemento" para que "tuvieran agua y si querían coger para tener por la noche". Aunque indica como durante el viernes y sábado se detectó poca demanda. Para comprobar si esto se ha debido a un tema de horarios, en la tarde del lunes se ha instalado de 18 a las 23 horas.

Leve mejoría

Este lunes su alcaldesa ha explicado como "los dispositivos han experimentado una leve mejoría, creemos que por esa parte la mayor parte de los vecinos está teniendo agua" refiriéndose a la cantidad de agua almacenada en los depósitos.

En cuanto a medidas, el equipo de gobierno mantendrá el corte de suministros de 0:00 a 7:00 am y se estudiará si se mantiene o no el sistema de camión cuba, ya que, según indica Mercedes Montero, "el viernes y sábado hubo poca demanda detectada".

Debido a la orografía del municipio, se están dando casas donde los vecinos tienen agua durante la noche aunque se produzca este corte de suministros. Esto es debido al sistema de conexiones de tuberías explica la alcaldesa de Archidona.

Prohibiciones

Otros municipios malagueños como Mollina, Alameda, Humilladero y Fuente de la Piedra han aplicado como medidas preventivas la prohibición de uso de aguas de las redes municipales para el riego de huertos, el baldeo de calle, lavado de vehículos o llenado de piscinas.

El alcalde de Alameda aseguraba a EFE que son "de sentido común" y hace un llamamiento a los ciudadanos para realizar un uso "racional y responsable del agua"

