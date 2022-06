Josele Aguilar (PSOE): "Convencería a Moreno de que nos apoyase si es segunda o tercera fuerza"

José Aurelio Aguilar, Josele en el mundo de la política, es uno de los sanchistas más reconocibles del panorama socialista malagueño. En la entrevista publicada por EL ESPAÑOL de Málaga en precampaña, se presentaba como uno de los argumentos del cambio interno: "Con Susana yo nunca hubiera encabezado la lista de Málaga".

A diferencia de aquella entrevista, con un tono más político, en este medio comenzamos una serie de breves conversaciones en forma de decálogo. Diez preguntas cortas para diez respuestas directas. Familia, cultura, un poco de política. Algo de información extra para conocer a los candidatos que se presentan a las elecciones andaluzas por Málaga el 19 de junio.

El perfil del candidato

¿Qué tiempo dedica a su familia y amigos en tiempo de pre/campaña?

A los amigos, un WhatsApp mal contado. A la familia, mucho menos de lo que se merece... muchísimo menos.

¿A qué partido votaría si el suyo no existiera?

Me parece imposible... me imagino que por no ir a la abstención me buscaría un partido a la izquierda. Pero, sin ninguna duda, de izquierdas y andalucista. Pero como ese espectro lo ocupa el PSOE de Andalucía, no me imagino otra cosa.

¿Qué hará en la jornada de reflexión?

Espero que descansar. Creo que eso seguro.

¿Qué es lo que menos le gusta de la campaña electoral?

La imposibilidad de explicar con tranquilidad las cosas. El tener que estar lanzando mensajes... pero comprendo que el tiempo de campaña es así.

¿Dónde se ve el 20 J?

Eso dependerá de Juan Espadas. Si él quiere llevarme al Gobierno de la Junta de Andalucía cuando ganemos, dependerá de él.

¿Cuál es el último libro que ha leído o está leyendo?

El último es el de Breve historia de la desigualdad, de Thomas Piketty.

¿Recuerda la última vez que fue al cine?

Uy, ¿la última vez? Con la pandemia está complicado recordar, la verdad. Sería alguna del Albéniz, porque nos encanta ver las películas en versión original subtitulada. No recuerdo, pero no me cabe duda de que sería allí.

¿Qué lugar de la provincia es ese al que siempre que puede se escapa?

Cualquier playa de las de Málaga. Son absolutamente recomendables.

¿De qué tema le gustaría que se hablara más en campaña?

Hay muchos temas. Sobre todo de los jóvenes, para mí sería esencial. Puede parecer un tema muy recurrente, pero no debería pasar esta campaña sin que fueran los protagonistas.

¿Si pudiera pasar el día con uno de los otros candidatos, con quién sería?

Con Olona discutiría mucho, pero creo que con Moreno Bonilla. Así podría convencerle de que cuando fuera segunda o tercera fuerza nos apoyen para formar gobierno.

