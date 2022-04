Piden cárcel para dos hombres acusados de agredir sexualmente a la exnovia de uno de ellos

Noticias relacionadas Seis ultras de fútbol detenidos por el altercado que se produjo en marzo en el aeropuerto de Málaga

La Fiscalía de Málaga ha solicitado penas de cárcel de 56 y 42 años de prisión para cada uno de los dos acusados de supuestamente agredir sexualmente a la exnovia de uno de ellos aprovechando que estaba bebida. Además, insta a que indemnicen a la víctima con 50.000 euros.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, los dos acusados se encontraron de madrugada con la mujer, antigua novia de uno de ellos, y ambos actuaron "de común acuerdo con el propósito de agredirla sexualmente manteniendo relaciones sexuales aunque no fueran consentidas, con expreso desprecio a su libertad, a su voluntad y su condición de mujer".

De esta forma, le propusieron ir a la casa de su exnovio y una vez en la vivienda, el otro procesado comenzó a tocarle la pierna e intentó besarla, lo que ella le recriminó y rechazó. Tras esto, continúa la acusación, el que fuera su expareja también intentó darle un beso a lo que la mujer accedió, proponiéndole el acusado ir a la habitación.

Una vez allí, esperaba el otro procesado; la mujer dijo que se quería ir, momento en el que, según siempre el relato de la Fiscalía, ambos acusados la cogieron y la obligaron a mantener relaciones con los dos. La víctima esperó a que se durmieran para irse y ya fuera llamó a un familiar y a un compañero de piso que la acompañó al hospital.

Para el fiscal, se trata de tres delitos de agresión sexual de los que acusa a los dos, bien como autor material o como cooperador necesario; además, a cada uno les acusa de otros delitos de la misma naturaleza, uno en grado de tentativa. Considera que se debe aplicar la agravante de género para ambos procesados.

Así, solicita una pena de 56 años de prisión para el exnovio, al que considera que se debe aplicar la agravante de parentesco; y para el otro pide 42 años de cárcel. En ambos casos insta a imponerle alejamiento de la víctima y una medida de libertad vigilada durante diez años posterior al cumplimiento de la prisión. Como indemnización para la víctima solicita 50.000 euros por los daños morales.

