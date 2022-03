Málaga continúa con la acogida de refugiados ucranianos tras la llegada del autobús solidario

Málaga continúa con la acogida de ciudadanos de Ucrania afectados por la invasión ordenada por Rusia el pasado 24 de febrero y que está provocando un éxodo. La provincia lleva días recibiendo a personas procedentes del país, las últimas 47 llegaron la pasada noche en un autobús fletado por un malagueño, Vicente Jiménez Ifergan, coleccionista de arte fenicio que tiene un hijo ucraniano y una estrecha relación con el país.

El vehículo salió el sábado desde Cracovia, en Polonia, y llegó en la noche del lunes. Un viaje difícil, especialmente para los más pequeños. Tras lograr dormir en un hostal en Francia, el camino hacia Málaga, su ciudad de acogida, fue más llevadero. Llegaron a La Noria, el centro de innovación social donde la Diputación de Málaga ha habilitado plazas, pero 22 mujeres y niños fueron recogidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el resto por amigos y familiares.

Según indican desde CEAR en Málaga, los 22 acogidos por esta asociación están actualmente en hostales antes de ser distribuidos en los recursos dispuestos. Pero no son los únicos que se ha atendido desde que se inició la invasión y superan ya el centenar. La situación no es fácil porque, admiten, la llegada va a ser continua, no algo exclusivo de unos días.

Una de las personas que viajaba en el autobús pagado por Jiménez Ifergan, la única que habla español, Galyna, lleva años viviendo 16 en Málaga. Nada más conocerse la invasión rusa viajó hacia Ucrania para sacar de allí a su hija, en la frontera encontró al empresario malagueño, quien también acudió hasta allí para ayudar, fletando este autobús que ha permitido a 47 personas escapar de esta guerra.

Galina se mostró al llegar muy feliz por haber sacado a su hija de Ucrania y relató el gran número de militares, de carreteras cortadas y de controles que había encontrado, así como la cantidad de personas en la frontera que querían ir a cualquier sitio para escapar del horror que se está viviendo en Ucrania. También destacó la ayuda de los españoles cuando llegó de su país hace años, algo que relató a quienes viajaban con ella en este autobús.

Mientras tanto, en La Noria, hay actualmente 12 personas acogidas. En un primer momento fueron cuatro procedentes de un programa europeo de intercambio que se encontraban en Málaga y no podían volver a su país y, posteriormente, se han sumado ocho más.

La Unión Europa ha activado la Directiva de Protección Temporal para casos de afluencia masiva de desplazados. Las personas ucranianas no necesitan visado para entrar y permanecer tres meses como 'turistas' en el espacio Schengen y, aunque no hay controles en las fronteras interiores, los Estados pueden reintroducir temporalmente estos controles.

Según la Comisión Europea, en estos momentos no se está trabajando en una propuesta de reparto (reubicación de refugiados), porque el mecanismo de la Directiva Temporal, aprobado en el Consejo Extraordinario del jueves 3 de marzo facilita la movilidad con libertad de las personas ucranianas por los Estados miembros. Esto facilita que las personas que huyen del conflicto de Ucrania puedan instalarse donde prefieran, según sus redes familiares o personales.

Guerra Rusia -Ucrania

