El alcalde de Málaga, sobre su candidatura en 2023: "Tengo presión familiar en contra, pero reflexionaré"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a ser cuestionado este viernes sobre la posibilidad de repetir como candidato del PP a la Alcaldía de la capital en el año 2023, insistiendo en que debe reflexionar sobre ello, y sabiendo que tiene "presión familiar en contra".

El PP de Málaga ha planteado al regidor malagueño la posibilidad de continuar liderando la candidatura de Málaga capital, a lo que De la Torre ya ha mostrado su agradecimiento pero ha insistido en que está "en una reflexión". "Intensamente estoy en el día a día, hay proyectos que estamos impulsando pero llegará un momento en que tengo que reflexionar", ha aseverado.

Al respecto, ha resaltado: "Si soy capaz de adaptar mi agenda, un poquito menos de trabajo, y más tiempo para mí, no egoístamente sino para hacer más deporte del que hago, algo hago pero muy poquito; para poder estar en mejor forma física, que es fundamental para estar en forma mental, pues no diré que no, no diré que no; pero tengo que reflexionar sobre ello".

En una entrevista en Canal Sur Radio, De la Torre ha recordado que tiene "presión familiar en contra" para continuar al frente de la Alcaldía más allá de este mandato municipal.

"Tengo presión familiar en contra como es natural, pero la presión por impulsar proyectos en Málaga es muy fuerte y tengo el defecto de que no digo que no cuando me plantean estar en un sitio o en otro, cosas que le veo interés e importancia y la posibilidad de conectar con la gente, me encanta hablar con los vecinos y vecinas de Málaga", ha señalado el alcalde, quien ha subrayado que la política "no tiene sentido si no hablas con la gente y eso te exige un tiempo y es difícil de compaginar con reducir la agenda".

En otro orden de cosas, el regidor malagueño ha aludido a esta sexta ola de la coronavirus, incidiendo en que tiene "la impresión" de que se está llegando al tope aunque habrá que esperar a los datos de estos días. Respecto a la celebración de la Semana Santa o del Festival de Cine de Málaga, ha apuntado que prefiere "no anticiparse pero tengo toda la ilusión en que se recupere la normalidad".

También ha sido preguntado por la Exposición Internacional del año 2027, a la que optará Málaga capital bajo el lema La era urbana: hacia una ciudad sostenible, que cuenta con el respaldo del Gobierno central, la Junta de Andalucía, de otras administraciones y el tejido social y empresarial de la ciudad.

Ha recordado De la Torre que a finales de enero cumplirá el plazo de presentación de candidaturas. Hasta ahora lo ha hecho Minessota, ha recordado, y ha confiado en que el Gobierno de España está "haciendo sus deberes" para hacer lo propio con la capital de la Costa del Sol.

En su intervención, el regidor malagueño ha resaltado su confianza en la colaboración institucional y ha trasladado también el apoyo a la Expo de empresas, instituciones académicas, sindicatos, etcétera: "La gente ve una oportunidad para los retos de la humanidad, tenemos que creer a fondo que los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) son un desafío".

También ha aludido al reto ambiental de las ciudades y a cómo esta Expo 2027 podría avanzar en ese sentido. "Es bueno para mostrar qué se hace, compartir experiencias, tiene que haber congresos, experiencias y que España con su imagen de país comprometido se muestre ante el mundo como lo que es, un gran país", ha defendido De la Torre.

Por último, el alcalde se ha referido a la labor informativa de los carriles 30 en ciudades como Málaga: "No tienen un afán recaudatorio, no tienen la finalidad de multar, sino de informar". En ese interés, ha añadido, de compatibilizar el uso de los vehículos a motor con los que no lo tienen, lamentando que el Gobierno andaluz anterior no realizó los carriles bici comprometidos.

"Tenemos que completar la red de carriles bici y en Europa es muy habitual, esa cultura del cuidado exquisito hacia el conductor de la bici y ese es el camino que Europa nos está marcando", ha defendido De la Torre.

Sobre el metro, ha resaltado los avances que ha habido con el actual Ejecutivo andaluz y el conocimiento municipal sobre cómo van esas obras. Así, ha refrendado que este año llegará el suburbano al centro, "sin esperar al otoño". "Será antes de llegar a otoño, ellos lo dirán porque les corresponde y tienen los datos, saben el ritmo cómo va", ha concluido.

