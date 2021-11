Extinguido en Nerja el incendio forestal declarado en el paraje de Maro que obligó a cortar la N-340

El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido este lunes el incendio forestal, declarado este pasado domingo en el entorno del paraje de Maro en la localidad malagueña de Nerja y que obligó a cortar el tráfico en el kilómetro 297 de la carretera N-340.

Así lo ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de Twitter donde ha precisado que ha quedado extinguido a las 19:00, estando a la espera de saber la superficie quemada. El fuego fue controlado a primera hora del lunes. En concreto, quedó controlado poco después de las 06:00.

Entre las 6:00 y las 20:00 en la zona permanecieron 21 bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos autobombas que trabajan en labores de remate y liquidación. El incendio se inició en una zona agrícola donde hay muchos invernaderos y las tareas de extinción se han visto dificultadas por el fuerte viento en la zona.

🔴 EXTINGUIDO a las 19.00 horas el #IFNerja. Quedamos a la espera de saber la superficie quemada.



📹 Último vuelo de KA70 antes de emprender rumbo a su base en #Cártama. pic.twitter.com/28fTRrJHHX — INFOCA (@Plan_INFOCA) November 29, 2021

Durante la jornada del domingo trabajaron en la zona afectada por las llamas 30 bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos helicópteros Súper Puma, que se encargaron de muchas labores por vía aérea al haberse metido el fuego en la zona del acantilado.

Evolución este domingo

El fuego declarado este domingo se extendió a los invernaderos colindantes, produciéndose a su alrededor una gran masa de humo y afectando a unas cuantas huertas en arrendamiento. La complicada orografía llena de riscos no ayudó a sofocar las llamas. "Son acantilados con una pendiente bastante grande y ahí por tierra no podemos hacer nada prácticamente", señalaron desde el Infoca, que insistieron en que "no hay riesgo para los vecinos o sus viviendas".

Hasta la zona afectada se desplazaron en la mañana del domingo dos helicópteros súper puma (KA40 y KA70), tres grupos de bomberos forestales, una autobomba, 22 integrantes de la Brigada Especializada en Incendios Forestales de la Comunidad Andaluza (BRICA), dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.er

Su impacto se dejó notar por la tarde en el lugar. Emergencias 112 Andalucía informaba del corte en al tráfico de la carretera N-340, a la altura del kilómetro 297, a causa del incendio declarado por la mañana en el paraje natural y en el que trabajan los servicios de emergencia para sofocarlo y extinguirlo. Además, ardió una palmera por culpa de una pavesa que ha llegado hasta allí.

El fuego se inició al parecer cerca de la playa de la Caleta mientras se quemaban rastrojos, aseguró Rafael Yus, coordinador de Ecologistas en Acción. "El fuego está descontrolado y pocos medios. El principal peligro es que las pavesas están volando lejos y amenazan al Parque Natural de Tejeda y Almijara, a través del barranco de Colmenajrejo. Todo está muy seco, los cultivos subtropicales con mucha hojarasca y todo arde con mucha facilidad", señaló.

