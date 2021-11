¿Cuál fue la primera causa de muerte en Málaga el año pasado? No fue la Covid

La Covid no fue la principal causa de muerte en Málaga en 2020. Pese al evidente impacto que la enfermedad tuvo sobre cientos de personas, que perdieron la vida al no poder superar las afecciones de la misma, las estadísticas oficiales sitúan por encima del coronavirus las enfermedades del sistema circulatorio, y en particular las cerebrovasculares, y los tumores como responsables de una cifra de decesos más elevada.

No obstante, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia murieron 841 personas (474 hombres y 367 mujeres) que estaban infectados por la Covid. El número es superior al manejado y hecho público por la Junta de Andalucía, que al cierre de 2020 informaba de un acumulado de 781 defunciones por esta causa.

De acuerdo con estos detalles, se corrobora que hubo 60 muertos más. Y ello sin tener en cuenta aquellas víctimas que fallecieron con la sospecha de que estaban contagiadas. En ese estado había, según el INE, 185 personas (94 hombres y 91 mujeres).

La Covid representó apenas el 6% de las 14.174 muertes registradas en 2020 en la provincia. Un total que creció respecto a las 12.759 de 2019. De manera específica, la principal causa fueron las enfermedades del sistema circulatorio, con 4.122 (3.833 en 2019). De entre las diferentes variantes, la primera fueron las enfermedades cerebrovasculares, con 983 (87 más que en 2019).

Los tumores aparecen como la segunda principal causa. Un total de 3.451 personas fallecieron por ello. Destacan los tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón, con 713; seguidos de los de colon, con 345, y los de mama, 226 (180 en 2019).

Crece la cifra de suicidios

Uno de los parámetros registrados en la estadística que sube de manera particular es el de los suicidios. De los 122 que se contabilizaron en 2019 (89 hombres y 33 mujeres) se ha pasado en 2020 a 163 (115 hombres por 48 mujeres). Esto supone un incremento de un ejercicio a otro del 33%.

Lo que no se precisa es si el particular escenario del ejercicio pasado, condicionado por la pandemia y la aplicación de importantes restricciones, así como el impacto que la misma tuvo sobre la economía, pueden explicar esta subida.

En el apartado de causas externas de mortalidad, hay que agregar 52 muertes en accidentes de tráfico, 73 por caídas accidentales, 35 por envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso y 7 por homicidios.

