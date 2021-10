Aterriza de emergencia y sin incidencias un avión que acababa de despegar del aeropuerto de Málaga

Un avión de la compañía Aerowings tuvo que aterrizar de emergencia este martes pasadas las 16:00 en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol tras acabar de despegar. El piloto de la aeronave con destino a Hamburgo declaró que tenía problemas técnicos. La operación se realizó sin ningún tipo de incidencias, ha podido confirmar el aeropuerto de la capital a EL ESPAÑOL de Málaga.

El avión, que partía sobre las 16:00 y que tenía destino Hamburgo (Alemania), una vez había despegado pidió volver por posible problema técnico, por lo que se activó la alerta local. El aeropuerto de Málaga desplegó todo el operativo y el avión aterrizó sin ningún problema, lo que ocasionó un desvío del tráfico aéreo a la segunda pista.

"Emergencia tras despegar esta tarde del aeropuerto de Málaga por fallo hidráulico, solicitando regresar al aeropuerto con virajes solo a izquierdas. Se le ha guiado mediante vectores a la pista 13. Tras aterrizar, bloquea pista por imposibilidad de mover el tren delantero", informaron ayer desde la cuenta oficial de Twitter de los controladores aéreos.

Emergencia tras despegar esta tarde del aeropuerto de #Málaga por fallo hidráulico, solicitando regresar al aeropuerto con virajes solo a izquierdas. Se le ha guiado mediante vectores a la pista 13. Tras aterrizar, bloquea pista por imposibilidad de mover el tren delantero. pic.twitter.com/Jo9C4wc00Y — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) October 5, 2021

Tras descartar riesgo de incendio, el avión fue remolcado. "Esperas para permitir la operación de emergencia con seguridad. Se ha intercalado el tráfico de llegada a la pista 12 con algún despegue por pista 30 hasta retomar operaciones por pista 13", señalaron en las redes sociales de los controlares aéreos.

Hasta que el avión no fue retirado, en lo que pasó una media hora, todo el flujo aéreo se desvió a la segunda pista. "No hubo ningún tipo de incidencia y el tráfico aéreo siguió funcionando con normalidad. Tampoco hubo retrasos", reconocen desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que señala que aclara que "se llama bloqueo de pista porque el avión se queda parado y se le lleva al aparcamiento". Por suerte, los pasajeros no tuvieron que lamentar nada.

Sigue los temas que te interesan