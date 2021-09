"La primera noche que el trabajo cundió": ya se ve "la luz al final del túnel" en el incendio de Málaga

El director del Centro Operativo Regional (COR) del Plan INFOCA, Juan Sánchez Cor, ha contado este lunes a los medios el estado actual del incendio de Sierra Bermeja, en Málaga, donde ya se ve "la luz al final del túnel", lo que "levanta el ánimo", tras una madrugada que fue "la primera noche en la que el trabajo cundió": "Se notaba la satisfacción de los técnicos", ha narrado Sánchez, en comparación con la "cara de frustración" de días anteriores.

"Vamos a seguir trabajando para intentar estabilizar si es posible esta noche distintas partes del incendio, como ya hemos hecho. La zona sureste del incendio está estabilizada y por eso a última hora ya vimos viable la vuelta de las personas desalojadas. Intentaremos afianzar cuanto más espacio posible", explicó el director del COR.

La causa principal de este cambio de tornas en la situación es la mejora de las condiciones: el viento "ha dado una tregua" y se aproxima una borrasca que predice algunas precipitaciones. "Aunque estamos esperando a que llueva algo, la lluvia solo va a ayudar a que mejoren las condiciones, desgraciadamente no va a apagar. La cantidad de agua que esperamos, en la zona del frente de llama, no llega al suelo", ha detallado Sánchez.

La mayor parte de los trabajos se centran ahora en el término municipal de Casares, la zona "más activa" y "la que más humo está generando". No obstante, actualmente no se espera que alcance al pueblo en sí.

"Ahora mismo no hay riesgo inminente de que afecte a poblaciones. Tendrían que cambiar mucho las condiciones, que en un incendio como este todo puede ser. Estamos trabajando con todos los medios pesados en esa zona (de Casares)", ha destacado Juan Sánchez.

Otra de las complicaciones está siendo la falta de agua en el terreno: "Estamos acabando con nuestras balsas de agua, nuestros medios aéreos tienen que hacer cola de carrusel para seguir tirando agua", ha señalado.

También ha hecho hincapié en que, si las condiciones no acompañan, tener más medios no significa necesariamente ser más efectivo: "La suma de más efectivos, cuando no hay condiciones, lo que hace es que tengamos que esperar uno detrás de otro (...) Cuando los trabajos son quirúrgicos y no hay espacio, si metes personal de más, el personal se estorba". No obstante, ha calificado la actuación de refuerzo de otras comunidades autónomas y del Estado como "ejemplar".

De acuerdo con Sánchez, ante posibles situaciones similares en los años venideros, "el futuro para atajar y convivir con los incendios forestales es minimizar la continuidad de los combustibles y utilizar de nuevo los montes: ganadería de montaña, agricultura extensiva, aprovechamientos forestales..."

"Sé que queremos ver los árboles y nos da apuro hasta cortar uno, pero para convivir los montes que tenemos, que son todos antropizados, con la población, y que esto sea sostenible, en el momento en el que estamos tenemos que gestionar el paisaje", ha sentenciado.

