'A band called O': el legado rockero que deja la muerte del desaparecido Pix Pickford

En la mañana de ayer, lunes, todos recibíamos la amarga noticia de que el cuerpo sin vida de Pix Pickford, el inglés que desapareció tras cenar con unos amigos cerca de La Viñuela.

Agentes encontraron el cadáver en uno de los márgenes del río que se encontraba dentro del perímetro de búsqueda del dispositivo que se activó el pasado domingo desde la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Los bomberos fueron los encargados de levantar el cuerpo de Pickford, que según las primeras hipótesis debía llevar unos días fallecidos por una posible caída, aunque la autopsia será la que determine las causas de su fallecimiento. Esta misma semana habían localizado su furgoneta y a sus perros. Uno de ellos también fallecido.

Desde entonces, familiares y amigos han inundado las redes sociales de comentarios recordando que era un gran amigo, un hombre cariñoso y muy hospitalario. De hecho, algunos de ellos recuerdan cómo Pix les acogió como vecinos en la Costa del Sol, lugar donde llevaba afincado durante muchos años. "Siempre estuvo muy tranquilo, con su música y sus perritos", dice una de sus vecinas en un comentario.

Fotograma de una entrevista que le hicieron a Pix. E.E

Otros, además, recuerdan su voz con vídeos de sus actuaciones y añaden que "al menos nos quedará su música". Y es que Pix Pickford, además de amigo, fue un gran músico que destacó por su voz en su banda A band called O, donde fue guitarrista y vocalista durante los años 70.

La banda nació en Jersey, en las islas Channel de Gran Bretaña y a lo largo de su trayectoria cambiaron varias veces de nombre. Al principio se llamaron The Parlor Band, después A Band Called O, con el que se hicieron más populares, y por último The O Band. En total, publicaron cinco álbumes con tres sellos diferentes, pero no llegaron a subir en las listas de venta. Sin embargo, se caracterizan por la pasión que le ponían a sus directos, con los que recorrieron toda Europa. "Me apena que nunca tuvieran el reconocimiento que se merecían como banda. Los vi en Birmingham de teloneros de Man y fueron absolutamente brillantes", cuenta un usuario en un comentario en uno de los vídeos de sus actuaciones.

Pickford con Ian Mesney y Les Falles. Bunker Hill Jersey

El grupo inicial, en 1970, lo componían los hermanos Mark Anders (bajo y voz) y Craig Anders (guitarra principal y voz) con Peter Filleul (teclados y voz), que antes había pasado por la Climax Blues Band. Así, también estaban el propio Jonathan "Pix" Pickford (guitarra y voz) y Jerry Robbins (batería). Como The Parlor Band solo publicaron un disco: Is a Friend?, que a nivel musical fue muy valorado dentro de la modalidad de rock progresivo.

Con el segundo nombre llega una mudanza hasta Leicester. Pasan de ser The Parlor Band y ahora se convierten en A Band Called O. A mediados de los setenta lanzaron Oasis, uno de sus álbumes más sonados. En él, There Ain't Nothing I Wouldn't Do un tema que interpretaron para promocionar su gira con Sassafras y Randy Pie.

A band called O. E.E

Tras unos relevos en la banda, volvieron también a cambiar de nombre. A partir de 1976 fueron The O Band, cuando pasaron a crear música mucho más pop. Lanzaron varios singles, además, que fueron muy escuchados en Alemania e Inglaterra, los países donde más impacto tenían. Algunos de ellos, A Smile Is Diamond y Don't Cha Wanna. De hecho, según Gram, un conocido de Pix, esta banda era una de las favoritas del mítico locutor de radio británico John Peel.

Breve carrera en solitario

En 1977, cuando la banda iba a cambiar su management, Pix Pickford decidió dejarla y emprender su camino en solitario. Sin embargo, la banda no duró mucho más, se disolvió a finales de ese mismo año.

A modo de curiosidad, en el año 2012 lanzaron On the road 1975-1977. El único disco en directo de su carrera, pese a ser conocidos por esos conciertos que tanto gustaban a su público. La carrera de Pix fue breve. Lanzó dos sencillos. Long Drop y Are you Rockin. Además, destacó por ser un gran compositor.

Uno de los vinilos de Pix.

Tras mudarse a la Costa del Sol se unió a Racket, donde le acompañaban Arturo Tore y Nik Ramsey, uno de sus mejores amigos hasta su partida. El grupo tuvo varias idas y venidas de integrantes, pero lo más llamativo es que la banda acabó llamándose Gu!r!, el calificativo con el que los malagueños hablan de los ingleses en la Costa del Sol. Todo un guiño a los locales. Con esta banda hacía bolos por garitos de la zona de la Axarquía, donde era muy conocido, en los que el público respondía francamente bien.

Algunos integrantes de la banda Gu!r!. E.E

A sus seguidores y amigos, después de enterarse de su fallecimiento, no les queda otra que aplicar la reflexión que hace uno de sus amigos en redes sociales."Seguirá tocando rock ahí arriba, donde montará una banda, y a nosotros nos quedará su música como recuerdo", escribía.

