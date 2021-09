La Policía Local de Almogía activa un dispositivo para buscar a Pix Pickford

El tiempo pasa más rápido de lo normal para los familiares y amigos de Pix Pickford, el músico desaparecido desde el pasado domingo 29 de agosto. Pix salió a dar un paseo con sus perros y unos amigos por el lago de la Viñuela y después aprovechó para ir a cenar con ellos.

El restaurante se encontraba entre La Viñuela y Alcaucín. Al salir, cuando parecía que Pix iba a dirigirse a su casa, en Torre del Mar, cogió su furgoneta y nunca volvió. Al día siguiente, el lunes, un vecino lo vio por la zona de Almogía sobre las 10.30 horas, como adelantó Jesús Navarro en su cuenta de Twitter. Así, se encontró el coche totalmente volcado en la cuneta. El vecino le ayudó a sacarlo tras tomar una foto a la situación del vehículo. Como no sabía que estaba desaparecido no le dio mayor importancia y Pix siguió su camino en el vehículo.

Un vecino ayudó al hombre #desaparecido en #TorreDelMar, #VélezMálaga (#Málaga) después de que cayera con su vehículo a la cuneta de un carril en #Almogía, donde está siendo buscado.

Tras ser auxiliado, siguió con la marcha hasta el lugar donde ahora ha sido localizado el coche. pic.twitter.com/NCJ39coB77 — Jesús Navarro (@JesusNavarro) September 4, 2021

Además, fuentes policiales señalan que por la zona en la que se movió Pix es muy común el robo de algarrobas. Como el lugar donde el hombre se lo encontró no tenía prácticamente salida, le llamó la atención pensando en que podía estar interesado en bajar a robar.

Sin embargo, la Policía, que habló con el testigo, señala que Pix no estaba en estado de embriaguez y que al hablar con él el señor descartó la opción de que fuese un ladrón. Así, la Policía Local de Almogía vuelve a localizar el vehículo el jueves pasado, en el camino de Los Moras. Según los agentes, se lo encuentran con los cristales rotos en una zona de muy difícil acceso. Junto a la furgoneta, los dos perros que le acompañaban.

El negro pudo ser rescatado por Protección Civil, pero el de color dorado no se dejó. El animal, aterrado, mordía a los agentes que en ese momento no disponían de herramientas con las que ayudarse.

El vehículo en la posición que lo ha encontrado la Policía. Policía Local de Almogía

Pix se dejó en su interior el permiso de conducir y la documentación de la Berlingo. "Retiramos la documentación y dejamos todo pasar un poco. Cuando se hizo la consulta no constaba que Pix estaba desaparecido, solo constaba que tenía un control de pasajeros y carga", añade uno de los agentes que está llevando el caso.

Es el viernes cuando los agentes que, como decíamos, por problemas burocráticos no sabían que Pix estaba desaparecido, se enteran por el post en Facebook de un grupo de información sobre la Axarquía. Pese a que no estaban de servicio, la pareja de agentes bajó por el arroyo, por las indicaciones del vecino que lo vio, a hacer una búsqueda nocturna.

Lugar donde encuentran el vehículo

"Es una zona con muchas zarzas y piedras. Un sitio inhóspito. Si para nosotros, deportistas, el camino tuvo dificultad, no quiero imaginarme en el caso de Pix, de noche y con más edad", añade uno de los agentes. No dudaron ni un momento en ir a buscarlo porque temían a que pudiera estar con una pierna partida tras sufrir una caída por la zona, pero no hubo rastro de él pese a que estuvieron buscándole hasta el amanecer.

Se pasaron toda la madrugada buscándole entre ambos arroyos sin éxito. Además, desde la Policía Local de Almogía señalan que el caso está repleto de suposiciones. Un chico dijo hace unos días en un post de Facebook que le pareció verle por Antequera, en el Café a la Fuerza, pero esto no se ha confirmado.

Asimismo, amigos de Pix han comentado que podría haber ido hacia el aeropuerto a recoger a un amigo, según cuenta la Policía Local, pero hay que tener en cuenta que el carné de conducir se lo dejó en la furgoneta. "Ahora vamos a tener que desmembrar qué es verídico y qué no lo es. Es complicado", añade uno de los agentes.

Uno de los perros que rescató P. Civil. E.E

Desde las 15.30 horas de este domingo se ha activado un dispositivo de búsqueda en torno al lugar donde apareció la furgoneta, el núcleo de los Moras. A partir de este punto irán peinando la zona en busca de nuevas noticias. Dentro del dispositivo se encuentra la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil. Mientras tanto, el colectivo de extranjeros de la zona de la Axarquía sigue muy preocupado compartiendo la foto de Pix y tratando de lograr nuevas pistas.

Sigue los temas que te interesan