Muere un hombre de 80 años en la playa de El Palo (Málaga) tras ser rescatado por los socorristas

Un hombre de 80 años ha fallecido este jueves en la playa de El Palo, en Málaga capital, según ha informado el sistema Emergencias 112 Andalucía. El 112 recibió el aviso a las 11:30 horas, alertando de que había un hombre mayor inconsciente en la orilla de la playa malagueña, que había sido rescatado por los socorristas y al que le estaban practicando maniobras de reanimación.

Así, de inmediato han dado aviso a la Policía Nacional y servicios sanitarios, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos lo más rápido posible. Finalmente, fuentes sanitarias han confirmado al servicio de Emergencias 112 Andalucía del fallecimiento del hombre, pese a los intentos por reanimarle.

Medidas

Según el laboratorio farmacéutico Cinfa, siempre que nos encontremos a una persona inconsciente en el agua, la actuación prioritaria será mantener libre la vía aérea (nariz y boca). Si estamos en la orilla, el primer paso es alejarla del agua y situarla bocarriba. Si nos ocurre dentro del agua, resulta prioritario garantizar nuestra seguridad (la P de proteger de PAS) y a continuación, sí, tratar de mantener las vías aéreas libres de la persona afectada y pedir ayuda.

Una vez que la persona ha sido rescatada del agua, debemos comprobar que la zona a la que la hemos trasladado es segura, tanto para ella como para nosotros. A continuación, procederemos de la siguiente manera y en este orden: comprobaremos si la víctima responde a estímulos auditivos, táctiles y dolorosos (basta con presionar en la zona blanca de la uña).

Si la víctima responde podemos hablar con ella, preguntándole cómo se encuentra y, si es necesario, avisaremos al 112 para hablar con un profesional sanitario. En el caso contrario hay que comprobar si la persona respira. Para ello, deberemos abrir sus vías aéreas con el fin de facilitar la respiración si fuera posible. Para lograrlo, se emplea la maniobra frente-mentón (colocamos una mano en el mentón y otra en la frente con la que movemos la cabeza hacia atrás de manera que la boca quede abierta y el cuello, extendido).

Esta maniobra consigue que la lengua no bloquee la vía aérea y facilitamos así que la víctima pueda respirar. Cabe recordar que la lengua no se traga, sino que se relaja e impide el paso correcto del aire a los pulmones. Por tanto, es suficiente con realizar esta maniobra y no es necesario estirar de la lengua de la víctima.

Para comprobar la respiración, aplicaremos la maniobra VOS (Vemos, Oímos, Sentimos), acercando nuestro oído a la boca y mirando hacia el pecho de la víctima. Esta comprobación no debe llevar más de 10 segundos.

