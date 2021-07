Cs presume de poner de acuerdo a PP y PSOE en Andalucía: "Conseguimos un gran consenso"

El diputado nacional de Ciudadanos Guillermo Díaz ha celebrado este domingo que el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) estén trabajando juntos en Andalucía, según su análisis, gracias a la mediación del partido naranja: "Queríamos un gran consenso y lo hemos conseguido", ha dicho.



Para Díaz, Ciudadanos ha marcado la agenda legislativa en la comunidad autónoma con reformas "con un marcado carácter liberal": "Hemos conseguido tender puentes entre PP y PSOE para hacer leyes de largo recorrido y duración, que miren al futuro y no tengan las luces cortas", ha defendido desde Málaga.



Entre esos logros legislativos, ha enumerado la ley contra el fraude y la corrupción ("¡Qué importante para los andaluces, con el histórico tan negro esta materia!", ha dicho), la ley de autoridad de los profesores ("Es bueno para los docentes y los niños, mejora la enseñanza") y la de infancia y adolescencia, estas dos últimas aprobadas la misma semana pasada.



Ha hecho hincapié en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que "pone fin a la maraña burocrática a la hora de invertir en nuestra tierra", un aspecto en el que ha incidido el gobierno autonómico desde el inicio de la legislatura.



A nivel nacional, PP y PSOE no van a sentarse "ni para un Pacto de Estado por la educación", ni "para que los presupuestos no dependan ni de Junqueras ni de Otegi", ni "para llegar a acuerdos sobre las medidas sanitarias", según Díaz.



Sin embargo, el diputado de Ciudadanos ha criticado que sí que intentan llegar a acuerdos "para repartirse las televisiones públicas" y también "parece que van a sentarse para repartirse los jueces", ha dicho con relación a las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.



"Estos partidos tienen mucha suerte de que pocas veces el gran angular los enfoque en su totalidad y que lo vertiginoso de la actualidad informativa haga que estas cosas no se vean", ha sentenciado.

