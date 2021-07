Guillermo Díaz reenfoca en el "liberalismo" de Cs tras la convención nacional

El secretario de Comunicación de Cs en Andalucía y diputado andaluz en el Congreso, Guillermo Díaz, ha asegurado que el partido ha logrado "un rearme político e intelectual" con la Convención Política de Ciudadanos celebrada este pasado fin de semana.



En rueda de prensa en Málaga, Díaz ha señalado que se ha "marcado el rumbo que queremos seguir" para los próximos años y donde el partido se ha definido como "un partido liberal en el sentido más clásico de la palabra".



Un término, ha dicho, que otras formaciones "intentan pervertir y parasitar", que "gusta a mucho a conservadores y a algunos socialdemócratas" para hacerse con el voto de centro, pero que "no es compatible" con estas formaciones.



"Quien no sea liberal es normal que tenga que irse a donde sea, pero el que lo sea, quien sea de centro, reformista, quien crea en la libertad individual y no crea en la polarización o en los bandos en España, su sitio es Ciudadanos. Quien no crea nada de esto, su sitio es otro", ha concluido.

Tres leyes andaluzas

Díaz también ha asegurado que "Andalucía cierra este curso político con tres leyes que no existirían sin Ciudadanos en el Gobierno andaluz". Se refería a la votación este miércoles en el Parlamento autonómico de la Ley de Infancia y Adolescencia y la Ley de Autoridad del Profesorado, a las que se suma la reciente entrada en vigor de la Ley contra el Fraude y la Corrupción.

El diputado ha destacado la aportación de la formación naranja en materia legislativa al gobierno de coalición conformado con el partido "conservador" del PP en Andalucía. Ha recordado que la Ley de la Autoridad del Profesorado "reconoce como autoridad pública al docente, pero además amplía sus derechos" y "valora como se merece" a los profesores tras un duro año de pandemia. Ha puesto el foco en la incorporación de enmiendas de todos los grupos porque "en Cs queremos que sean leyes para todos, que perduren en el tiempo".

La segunda ley "que emana de la sala de máquinas liberal del gobierno de Andalucía" es la Ley de la Infancia y la Adolescencia, cuyo objetivo es "garantizar la protección de los menores desde la prevención, luchar contra pobreza infantil y que los niños puedan volver lo antes posible con sus familias", con un "principio fundamental, que todo el mundo entiende, de que donde hay un niño, hay una familia".

En relación con esta Ley, el dirigente naranja ha abogado también por el aumento de la natalidad al asegurar que el 80 por ciento de las familias quieren tener más hijos "pero no pueden" entre otros motivos por la inseguridad laboral y de futuro. "Eso no lo podemos permitir", ha precisado, argumentando que "en toda norma que afecta a la familia, donde participe Cs, vamos a trabajar para que la gente que quiera, pueda tener hijos".

A su juicio, la situación actual "es un drama absoluto, una deficiencia de las administraciones española", que afecta no sólo a la pirámide poblacional, sino también a las pensiones futuras.

Sobre un adelanto electoral en Andalucía, ha destacado la posición que tiene ahora la comunidad y ha asegurado que "estas evidencias no aconsejan de ninguna de las maneras un adelanto electoral, porque no tiene sentido cuando las cosas van bien y en mi opinión ahora van muy bien". "Es de interés general para los andaluces que el Gobierno siga trabajando en el sentido que lo viene haciendo", ha concluido.

