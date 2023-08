Estos son los festivos y puentes que quedan en Madrid hasta que acabe el año 2023

El mes de agosto va llegando poco a poco a su fin, lo que supone para muchos habitantes de Madrid el fin de las vacaciones de verano. De esta forma, muchos ya se empiezan a preguntar cuándo es el siguiente festivo que va a tener lugar en la región.

Sin duda, el periodo del paso de agosto a septiembre es una época que coincide con la vuelta al trabajo, el fin de las vacaciones, e incluso con el inicio de las clases, por lo que supone un gran cambio en la rutina, que puede causar un poco de nostalgia con respecto al verano.

Por lo que es más que probable que muchos ya estén pensando en las siguientes vacaciones o, por ejemplo, en el siguiente festivo en el que van a poder disfrutar de un par de días más de descanso, aparte del fin de semana. Si te encuentras en esta situación, a continuación te decimos cuál es el siguiente puente que va a tener lugar en la Comunidad de Madrid.

¿Cuál es el siguiente festivo de septiembre en Madrid?

La ciudad de Madrid, al igual que otras ciudades de España cuenta con unos días festivos concretos que no se celebran en otras comunidades autónomas de nuestro país, aunque también dispone de los festivos nacionales.

[Así queda el calendario laboral 2023 de Madrid: sin festivo en Año Nuevo y puente largo en mayo]

Como consecuencia de ello, puede que en la Comunidad de Madrid sea festivo cuando en otra región no lo es. Por tanto, si vives en la capital y te interesa saber cuándo es el siguiente festivo o puente, a continuación, te lo contamos.

Con respecto a las festividades de la Comunidad de Madrid, en el mes de septiembre, no tenemos buenas noticias para los madrileños, ya que, en este mes, no hay ningún día que sea festivo. Por lo que no va a ser posible para los madrileños alargar sus días de fin de semana aprovechando un día festivo. Sobre todo, teniendo en cuenta que, recientemente, en agosto, en concreto, el día 15, los madrileños ya disfrutaron de la festividad de la Asunción de la Virgen.

No obstante, no hay que desesperar, debido a que, aunque, no haya festivos para la Comunidad de Madrid durante el mes de septiembre, más adelante, los madrileños sí que van a poder disfrutar de una fiesta pronto. A continuación, te contamos cuál es.

¿Cuándo es el próximo puente en la Comunidad de Madrid?

Sin duda, puede que sea un poco más difícil de llevar el mes de septiembre, teniendo en cuenta que en la Comunidad de Madrid no coincide que haya ningún festivo, durante este mes. Sobre todo, porque el mes de septiembre supone para muchos la vuelta a la rutina tras las vacaciones del verano, con el regreso al trabajo y la vuelta al colegio de los más pequeños de la casa.

[¿Qué días festivos hay en octubre en Madrid?]

No obstante, durante el mes de octubre, los habitantes de Madrid van a poder disfrutar de un festivo. En concreto, se trata del jueves 12 de octubre que tiene lugar una fiesta nacional en toda España y, que, por tanto, también incluye a la capital.

Así, durante el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad en toda España. Se trata de uno de los ocho festivos nacionales del calendario y ese día se celebra la Fiesta Nacional de España para conmemorar la efeméride histórica del Descubrimiento de América, un hito con el que se inició una expansión de la lengua y la cultura española en América.

¿Cuáles son los festivos que quedan en Madrid hasta fin de año?

Hay que tener en cuenta que todavía queda mucho año, tras el fin del verano. Por lo que quedan muchos festivos y puentes que los madrileños pueden aprovechar hasta que llegue el fin del 2023. A continuación, te indicamos qué días son.

1 de noviembre (miércoles), Todos los Santos

6 de diciembre (miércoles), Día de la Constitución Española.

8 de diciembre (viernes), Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (lunes), Natividad del Señor.

