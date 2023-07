¿Creías que el agua de Madrid era la mejor? Pues un estudio revela que no

¿Es el agua de Madrid la mejor de España? Un reciente estudio revela que no

Poder beber agua del grifo es un privilegio en algunas comunidades autónomas, ya que, en otras, a veces no es recomendable. Por lo que los habitantes de estos lugares de España suelen tener que ir a comprar al supermercado de forma habitual botellas de agua.

Sin embargo, esta se trata de una situación a la que no estamos acostumbrados para nada en Madrid, ya que, según datos del Canal de Isabel II, el 96% de los madrileños bebe agua del grifo.

En concreto, el agua de Madrid es considerada habitualmente como la mejor agua de España, pero un reciente estudio de la OCU ha revelado que no ¿Quieres saber cuáles se consideran las mejores aguas de nuestro país? Te lo contamos, a continuación.

¿Por qué el agua de Madrid no es la mejor de España?

Los madrileños no tienen ninguna duda de la calidad del agua del grifo de su comunidad, que consumen a diario. No obstante, cada región de España tiene un agua con su propia composición y sabor, aunque también existen zonas en las que consumir el agua del grifo no está recomendado, y los habitantes de estas áreas tienen que comprar agua embotellada.

Recientemente, la OCU ha revelado a través de un estudio cuáles son los lugares de España con la mejor agua de grifo según su dureza. Para ello, ha elaborado un mapa con las ciudades de España que tienen mayor o menor dureza en sus aguas.

Sin embargo, a pesar de la fama de tener la mejor agua del grifo, Madrid se encuentra por detrás de otras ciudades españolas en la clasificación

¿Cuál es el mejor agua del grifo de España?

Según la dureza del agua de las distintas comunidades autónomas, la OCU ha hecho una valoración de cuáles son las mejores aguas del grifo de España.

Así, según los datos de esta organización, ciudades como Burgos, Vigo, San Sebastián y Las Palmas encabezan la lista de las mejores aguas del grifo. Seguidas muy de cerca por Madrid, Granada y León, entre otras.

A continuación, te mostramos la clasificación que ha hecho por ciudades esta organización, según la dureza del agua

Agua blanda (menos de 12ºf): A Coruña, Pontevedra, León, Valladolid, Burgos, Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid, Badajoz, Alicante, Tenerife y Gran Canaria.

(menos de 12ºf): A Coruña, Pontevedra, León, Valladolid, Burgos, Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid, Badajoz, Alicante, Tenerife y Gran Canaria. Agua poco dura (de 12 a 30ºf): Principado de Asturias, Navarra, La Rioja, Girona, Barcelona, Ciudad Real, Sevilla, Cádiz y Granada.

¿Cuál es la peor agua del grifo de España?

En esta clasificación, también se incluyen las aguas del grifo que se consideran las peores para beber, debido a que cuentan con mucha dureza.

Agua dura (de 30 a 40ºf): Tarragona, Mallorca, Murcia, Albacete y Jaén.

(de 30 a 40ºf): Tarragona, Mallorca, Murcia, Albacete y Jaén. Agua muy dura (más de 40ºf): Zaragoza, Teruel, Valencia y Almería.

Así, ciudades como Zaragoza, Ciudad Real, Palma de Mallorca, Huelva, Logroño y Barcelona presentan aguas de peor calidad, caracterizadas por su dureza y mal sabor, según la OCU.

Por tanto, en general, el agua del grifo de España ofrece una gran calidad y es más económica que el agua embotellada. Aunque, el sabor se puede ver afectado por la dureza de agua, por lo que algunas personas prefieren comprar agua embotellada en estos casos.

