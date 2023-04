Este es castillo medieval cerca de Madrid en el que puedes pasar la noche

La llegada del buen tiempo es una gran motivación para decidir visitar los alrededores de Madrid. Por lo que los monumentos más destacados son una gran oportunidad para pasar el día libre. De esta forma, visitar los castillos más bonitos y cercanos a Madrid es una de las mejores opciones.

Pero, y ¿si te dijera que este plan que te proponemos no se trata sólo de visitar un castillo?, si no, que incluye poder pasar la noche en este lugar de encanto. Sin duda, un plan muy entretenido para aquellos que sean más amantes de la naturaleza, no sólo de las escapadas al aire libre y de disfrutar el buen tiempo, sino también de aprovechar para visitar aquellos edificios que son más históricos.

Cerca de la Comunidad de Madrid existen una gran cantidad de Castillos, dignos de ver y que se encuentran bien conservados, pero existe uno de ellos que es de los más impresionantes y, además, permite pasar una experiencia única. Se trata del Castillo de Sigüenza, de origen medieval y un lugar en el que se puede pasar la noche

Un castillo de encanto cerca de Madrid

Los castillos medievales son una de las riquezas de las que puede presumir España, ya que cuenta con una gran cantidad de edificios de este tipo, que están cargados de historia. Pero, y ¿si te dijéramos que puedes disfrutar de uno de estos castillos cerca de Madrid?

Sin duda, este plan que te proponemos se trata de una oportunidad única, ya que, todos los días, uno no puede dormir en un castillo medieval. En este caso, se trata del Castillo de Sigüenza, un monumento que se encuentra a poco más de una hora y media de Madrid.

El Castillo de Sigüenza es una fortaleza, de origen medieval, que está situada en la provincia de Guadalajara y que pertenece al siglo XII. En concreto, este edificio cuenta con una gran historia y muchas peculiaridades, ya que, está construido sobre un anterior castillo musulmán de comienzos del siglo VIII.

Además, esta edificación fue la residencia habitual de obispos saguntinos hasta mediados del siglo XIX. Por lo que las personas de Madrid que decidan visitar este castillo, que no tengan duda de que podrán conocer de primera mano una parte de la historia de España.

Pasar la noche en un castillo medieval

Una de las grandes ventajas del Castillo medieval de Sigüenza es que, además de que puede ser visitado, los ciudadanos que acudan, en este caso, desde la Comunidad de Madrid, también pueden pasar la noche en este inédito lugar.

El motivo de que se pueda dormir en este espléndido castillo de origen medieval es que se trata de un monumento que se ha reconvertido en un hotel de la red de Paradores Nacionales, desde el 1972.

Sin duda, los ciudadanos que viven en Madrid y que opten por una visita a este castillo, también pueden elegir pasar una noche entre sus históricos muros. No obstante, tienen que tener en cuenta que optar por pasar la noche en este castillo no significa que los usuarios vayan a pasar algún tipo de incomodidad.

El motivo de que los visitantes de este castillo que decidan pasar la noche estarán completamente a gusto y se encontraran prácticamente como en su casa, es que este parador nacional cuenta con todas las comodidades que puede ofrecer un hotel.

De esta forma, las habitaciones de este castillo del XIX cuentan con todos los lujos y servicios, a la vez que mezclan la arquitectura medieval de este castillo con el diseño más moderno.

Un Parador Nacional que cuenta con todas las comodidades

Como hemos dicho con anterioridad, aunque el Castillo medieval de Sigüenza, pertenezca al siglo XIX, desde hace años es Parador Nacional. En concreto, desde 1972, el Castillo de Sigüenza adquiría la categoría de convertirse en Parador Nacional y pasaba a contar con todas las comodidades de un hotel.

De esta forma, los usuarios que decidan hospedarse y pasar la noche en este Parador Nacional van a contar con todas las comodidades que tendrían en sus casas. Estamos hablando de que estas habitaciones disponen de: aire acondicionado, calefacción, secador de pelo, WIFI, TV, minibar y hasta caja fuerte.

Además, los ciudadanos de Madrid que decidan acercarse a este castillo que se encuentra a poco más de una hora y media de la capital podrán disfrutar y degustar ricos platos de cocina castellanomanchega en el restaurante de este Parador Nacional.

Entre los platos más sabrosos que se pueden degustar en el restaurante de este hotel destacan platos como el arroz caldoso de hortalizas de otoño y conejo de campo, la muestra de quesos de la zona, así como otros platos como el cabrito asado y el estofado de jabalí.

Asimismo, los visitantes que decidan acudir a este castillo, tampoco pueden olvidarse de visitar el pueblo histórico de Sigüenza, que ha pasado a convertirse en una capital del turismo. Además de que Sigüenza es uno de los pueblos más bonitos de España.

