El refugio de David Bustamante a solo 30 minutos de Madrid: piscina y jardín en un chalé de casi un millón de euros

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LO ESENCIAL Las claves David Bustamante reside junto a su pareja, Yana Olina, en un chalé de tres plantas y más de 280 metros cuadrados ubicado en Boadilla del Monte. La vivienda, valorada en unos 600.000 euros, destaca por su arquitectura contemporánea, luminosidad, piscina y un jardín privado. El inmueble forma parte de una urbanización exclusiva que incluye instalaciones comunitarias como gimnasio, pista de pádel y zonas verdes. La decoración interior, con un enfoque moderno y confortables detalles personales, fue realizada con el apoyo de la esposa y la madre del cantante.

Lo normal al hablar de hogares de celebridades es hablar de lugares donde la privacidad y descansar del ruido. David Bustamante, en cambio, ha creado un hogar pensado para disfrutar en un entorno familiar donde seguir creando y componiendo música tras dos décadas de carrera.

Hace 25 años, cuando todavía vivía en un piso en San Vicente de la Barquera en Cantabria junto a sus padres y su hermano, Bustamante soñaba con cumplir su sueño como artista. Quince discos de platino y 11 álbumes publicados después, el cantante puede darlo por cumplido.

En el año 2021, Bustamante pudo materializar su lujoso hogar, con la compra de una casa en Boadilla del Monte junto a su esposa, la bailarina Yana Olina.

El cantante reside en un chalé de más de 280 metros cuadrados, con tres plantas y con mucha luz natural gracias a sus grandes ventanales. El inmueble tiene un valor de unos 600.000 euros.

El inmueble cuenta con una arquitectura contemporánea, con líneas limpias y geometría asimétrica. Sin duda, el salón es el corazón de la vivienda, donde el artista pasa tiempo junto a su pareja y su familia y sucede la mayor parte de su vida.

Su localización hace que la casa se encuentre en un punto de la Comunidad de Madrid donde el calor es mucho más soportable que el de la capital en verano. Aun así, su piscina permite a los presentes en la casa darse un chapuzón para refrescarse.

La pareja también disfruta de un jardín privado, en el que Bustamante suele pasar su tiempo libre. Además, el domicilio se ubica en una urbanización con piscina, gimnasio y pista para jugar al pádel, entre otras zonas comunes.

Decoración a cargo de su esposa y su madre

Su familia ha sido la encargada de decorar la casa, apostando por un interior moderno con el confort como prioridad. La cocina, tras su paso por el programa 'MasterChef Celebrity', se ha convertido en uno de los lugares más importantes de la vivienda, donde organiza comidas o cenas donde demuestra su nueva pasión.

El comedor cuenta con lámparas de techo con pantallas de cristal laminado, que refuerzan la luz cálida del inmueble, al igual que la estantería abierta, llena de detalles personales como fotografías o objetos pequeños.

Boadilla del Monte, el destino elegido por Bustamante

A tan solo media hora de la capital, Boadilla del Monte es el lugar elegido por el artista para vivir con su familia.

Con 68.000 habitantes, el municipio alberga algunas de las zonas residenciales más exclusivas y de baja densidad de la región, como Las Lomas, Valdecabañas, Monte de las Encinas, Olivar de Mirabal o Parque Boadilla.

Boadilla se sitúa entre los municipios con mayor renta mediana y per cápita de España, ofreciendo índices de seguridad y satisfacción ciudadana muy elevados, y dispone de miles de hectáreas de monte primitivo y más de 70 parques públicos.

El municipio cuenta con varias joyas arquitectónicas de los siglos XVII y XVIII como el Palacio del Infante Don Luis, la Iglesia de San Cristóbal o el Convento de la Encarnación.