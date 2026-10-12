Varias personas con la bandera de España increpan a los acampados por la vivienda en la Puerta del Sol, a 12 de octubre de 2026. Eduardo Parra Europa Press

Tensión en Sol: la Policía impide el paso a un grupo de ultras con banderas de España que ha ido a insultar a los acampados

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LO ESENCIAL Las claves Un grupo de ultras con banderas de España y franquistas se dirigió a la Puerta del Sol tras el desfile del 12 de octubre para increpar a los activistas acampados por la vivienda. La Policía Nacional desplegó un cordón de seguridad y furgones entre ambos bandos para evitar enfrentamientos físicos en la plaza. Los ultras profirieron insultos y cánticos como "Arriba España" o consignas contra Pedro Sánchez, mientras los acampados respondieron con proclamas antifascistas.

Momento de tensión en la acampada de la Puerta del Sol en el Día de la Hispanidad. Al terminar el desfile del 12 de octubre, un grupo de ultras, con banderas de España y franquistas, se ha acercado al asentamiento para increpar a los activistas movilizados por la vivienda.

Con banderas de España como capa, muchos de ellos jóvenes, incluso menores de edad, han acudido desde la calle Alcalá al grito de "Arriba España", "Yo soy Español", "Pedro Sánchez, hijo de puta", "Dúchate" y "Ceuta no se vende, Ceuta no se vende", entre otros.

La Policía Nacional ha cortado el paso a este grupo, que llegaba para increpar y enfrentarse en la acampada. Lo ha hecho montando un cordón policial frente a la acampada con unos furgones de policía y agentes del cuerpo, según ha retransmitido en directo el canal 24 horas.

De esta manera, la Policía ha quedado en medio, entre los acampados y los individuos que han acudido de manera improvisada a buscar conflicto. Mientras tanto el grupo ultra lanza consignas, gritos con los brazos en alto y, algunos, han hecho el saludo fascista.

Por su parte, los activistas que acampan en Sol están al otro lado del cordón policial respondiendo con mensajes como "Que viva la lucha de la clase obrera" o "Aquí están los antifascistas" junto con aplausos.

Por el momento, la situación está controlada y no se ha visto violencia físicame entre grupos, simplemente la verbal.

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