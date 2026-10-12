Aarón, 35 años: "Me avergüenza admitir que vivo con mi madre, estoy pelado, no trabajo y estoy soltero. El combo completo"

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LO ESENCIAL Las claves Aarón, un joven de 35 años, se ha vuelto viral tras admitir en redes sociales que vive con su madre, no tiene empleo, coche ni pareja. A pesar de reconocer que para muchos su situación sería un fracaso, defiende su valentía y libertad para elegir la vida que realmente desea. El creador anima a superar el miedo a la crítica social y a no aceptar una vida preestablecida en la que uno no se sienta libre. Según datos del INE, cerca del 44,3% de los jóvenes españoles de entre 26 y 34 años siguen viviendo con sus padres debido a las dificultades de acceso a la vivienda.

Aarón se ha atrevido a confesar una realidad de su vida por sus redes sociales. A sus 35 años, ha comentado que aún vive con sus padres, algo que por la sociedad de hoy en día no está bien visto, pero que cada vez a más gente le está ocurriendo.

"Soy Aaron, tengo 35 años, y me da un poco de vergüenza admitir que vivo en casa de mi madre", comenzaba Aarón el vídeo. Además, el joven confesaba no tener trabajo, ni coche, ni pareja y estar distanciándose de sus amigos. "El combo perfecto, vamos", ironizaba.

Pese a que una vida así no es la que uno se espera cuando comienza la adultez, Aarón no se muestra decepcionado consigo mismo, más bien orgulloso. Lejos de rehuir de sus decisiones, las acepta.

"Tengo una vida que para muchos sería un fracaso absoluto a esta edad, pero también sé que hay algo que muchos admiráis de mí y es que he tenido la valentía y la libertad de decidir por lo que de verdad creo y quiero", comentaba el joven.

Aaron asegura que tener esa valentía y libertad de decidir, pese al miedo a la crítica, al rechazo y a sentirse insuficiente es la "verdadera libertad".

"Hay muchas personas que están muy cómodas con su vida pero se sienten desconectadas, no se sienten libres, porque saben que hay algo distinto que les gustaría hacer en sus relaciones, en su vida, en su propósito, en cómo viven, pero se siguen frenando".

Con este discurso, Aarón plantea a aquellos que estén en una situación similar a la suya superar esos miedos y a no aceptar una vida preestablecida donde no te sientas "libre".

Los comentarios se han llenado de gente apoyando al creador y de gente compartiendo sus testimonios, de carácter similar al del autor del vídeo.

Según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, un 18,4% de las personas entre 30 y 35 años en la Comunidad de Madrid sigue viviendo en el hogar familiar, mientras que el INE indica que cerca del 44,3% de los jóvenes de 26 a 34 años convive con sus padres debido a las dificultades de acceso a la vivienda.